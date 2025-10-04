MaMouthe Festival : le festival de musique rock revient pour une 6e édition

Le MaMouthe Festival fête cette année son 6e anniversaire qu’il célèbrera pour l’occasion avec une programmation riche et toujours plus rock le samedi 18 contre 2025 à la salle polyvalente de Mouthe.

Porté par l’association Source productions présente sur plusieurs festivals, le MaMouthe Festival est au départ un clin d'œil au village où résident les membres de l’association qui était désireuse d’avoir "son" festival.

Au programme de cette 6e édition

Outrage : groupe punk-rock cuivré formé en 1996 au Mans. Mélangeant énergie brute, cuivres explosifs et textes engagés, ils se sont forgé une solide réputation sur la scène alternative française et européenne avec plus de 500 concerts au compteur. Leur parcours est jalonné d’albums marquants comme Irrécupérable, Ryzhom, Villa Rotenburg ou encore Pavillon Noir. Toujours fidèles à l’esprit DIY et festif, ils partagent la scène avec des formations comme Ska-P, Fishbone ou Tagada Jones.

Frasque : la musique des cinq membres de Frasque, percutante et hypnotique, puise dans une diversité d’influences. L'énergie du métal fusionne avec l’efficacité d’un rock alternatif entraînant. Les textes, entre rage et mélancolie, nous plongent dans l'ombre des tempêtes intérieures.

Rhumlake : formation professionnelle depuis 2023, Rhumlake naît de l'envie de faire découvrir des sonorités Pirate et Irlandaise peu connues du grand public en les réadaptant à la sauce Western Punk-Rock énervé. À bord de leur bateau, traversez les océans pour vivre une aventure musicale singulière et bougrement festive ! Des terres Américaines à l'Irlande en passant par l'Australie et la France, le rhum ne devra pas manquer sous peine de mutinerie du public !

Warfaith : depuis 2012, Warfaith brasse son trash dans un univers gouverné par les chats en alliant le groove du old school des années 80 à la vitesse du revival des années 2000. Après 2 EP et 2 albums, Warfaith continue de sortir les griffes sur scène avec des artistes comme CRISIX, Dust Bolt, Hatesphere, Loudblast au travers de plus d’une centaine de concerts en France et à l’étranger !

Moon Sound Malabar : punk rock de Métabief

Sur place le public disposera de quoi se restaurer avec la présence d’une buvette et d’une offre de restauration proposée par le Chalet de la Source. Un stand de merchandising sera également présent.

Le site ouvrira ses portes dès 18h.

Infos +