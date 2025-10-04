Samedi 4 Octobre 2025
Alerte Témoin
Mouthe
Culture

MaMouthe Festival : le festival de musique rock revient pour une 6e édition

Publié le 04/10/2025 - 17:28
Mis à jour le 03/10/2025 - 16:30

Le MaMouthe Festival fête cette année son 6e anniversaire qu’il célèbrera pour l’occasion avec une programmation riche et toujours plus rock le samedi 18 contre 2025 à la salle polyvalente de Mouthe. 

© Facebook Mamouthe Festival
© Facebook Mamouthe Festival
1/2 - © Facebook Mamouthe Festival
2/2 - © Facebook Mamouthe Festival

Porté par l’association Source productions présente sur plusieurs festivals, le MaMouthe Festival est au départ un clin d'œil au village où résident les membres de l’association qui était désireuse d’avoir "son" festival. 

Au programme de cette 6e édition

Outrage : groupe punk-rock cuivré formé en 1996 au Mans. Mélangeant énergie brute, cuivres explosifs et textes engagés, ils se sont forgé une solide réputation sur la scène alternative française et européenne avec plus de 500 concerts au compteur. Leur parcours est jalonné d’albums marquants comme Irrécupérable, Ryzhom, Villa Rotenburg ou encore Pavillon Noir. Toujours fidèles à l’esprit DIY et festif, ils partagent la scène avec des formations comme Ska-P, Fishbone ou Tagada Jones.

Frasque : la musique des cinq membres de Frasque, percutante et hypnotique, puise dans une diversité d’influences. L'énergie du métal fusionne avec l’efficacité d’un rock alternatif entraînant. Les textes, entre rage et mélancolie, nous plongent dans l'ombre des tempêtes intérieures.

Rhumlake : formation professionnelle depuis 2023, Rhumlake naît de l'envie de faire découvrir des sonorités Pirate et Irlandaise peu connues du grand public en les réadaptant à la sauce Western Punk-Rock énervé. À bord de leur bateau, traversez les océans pour vivre une aventure musicale singulière et bougrement festive ! Des terres Américaines à l'Irlande en passant par l'Australie et la France, le rhum ne devra pas manquer sous peine de mutinerie du public !

Warfaith : depuis 2012, Warfaith brasse son trash dans un univers gouverné par les chats en alliant le groove du old school des années 80 à la vitesse du revival des années 2000. Après 2 EP et 2 albums, Warfaith  continue de sortir les griffes sur scène avec des artistes comme CRISIX, Dust Bolt, Hatesphere, Loudblast au travers de plus d’une centaine de concerts en France et à l’étranger !

Moon Sound Malabar : punk rock de Métabief

Sur place le public disposera de quoi se restaurer avec la présence d’une buvette et d’une offre de restauration proposée par le Chalet de la Source. Un stand de merchandising sera également présent.

Le site ouvrira ses portes dès 18h. 

Infos +

Allez + loin

festival musique rock

Publié le 4 octobre à 17h28 par Elodie Retrouvey
Culture

JURA (39)
Culture Société

“France, un album de famille” : Yann Arthus-Bertrand est passé par le Jura et l’Yonne pour prendre quelques clichés…

Yann Arthus-Bertrand a publié le 1er octobre 2025 France, un album de famille aux éditions Actes Sud, un ouvrage rassemblant plus de 900 photographies de Français et de personnes vivant en France. Parmi ces images, certaines ont été réalisées en Bourgogne-Franche-Comté, où le photographe a notamment installé son studio.

livre photographie yann artus-bertrand
Publié le 4 octobre à 10h03 par Alexane
Besançon
Culture Education

La nuit des étudiants du monde revient à la Rodia

Véritable temps fort de la rentrée, la nuit des étudiants du monde vise à accueillir lors d'une soirée festive les étudiants internationaux fraîchement arrivés dans la capitale comtoise. Organisé pour la 11e année par l'association des étudiants internationaux ESN Besançon avec ses partenaires, l’événement se tiendra à la Rodia de Besançon le samedi 11 octobre 2025. 

ESN Besançon étudiants La Rodia nuit des étudiants
Publié le 3 octobre à 17h26 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Un “Grand théâtre éphémère” s’installe à Planoise

Du 2 octobre au 10 novembre 2025, les Rois Vagabonds installent leur chapiteau pour leur spectacle Concerto pour deux clowns, rue de Cologne à Besançon. La Ville de Besançon y propose en parallèle une programmation "off" élaborée en lien avec les acteurs du quartier, sous la coordination de la Maison de quartier, appelé le "Grand Théâtre Éphémère". 

ateliers concerts spectacles théâtre
Publié le 3 octobre à 17h09 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Economie

Festival Détonation : une 12e édition réussie et un modèle économique confirmé

La Rodia et la Ville de Besançon ont dressé ce jeudi 2 octobre, le bilan de la 12e édition du festival Détonation qui s'est tenu les 26 et 27 septembre 2025. Un rendez-vous marqué par une fréquentation en hausse, une programmation audacieuse et surtout le confirmation de la viabilité économique du nouveau format de La Rodia "amplifiée", adopté en 2024.

aline chassagne concert david demange économie festival detonation La Rodia lucie moreau musique
Publié le 2 octobre à 14h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture Société

Arc Horloger fait résonner Besançon et sa région pour le World Watch Day

Le 10 octobre 2025 marquera la première édition du World Watch Day, Journée internationale de l’horlogerie. Cet événement inédit est né de la volonté conjointe de plusieurs acteurs du secteur, parmi lesquels Arc Horloger, The Watch Library, la Fondation Haute Horlogerie, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève, Hantang Culture, Europa Star, Le Figaro, la Horological Society of New York, Horopedia et l’Unesco. Des évènements se dérouleront à travers le monde, y compris à Besançon et sa région.

arc horloger horlogerie world watch day
Publié le 2 octobre à 12h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Jeunesse

Biblis en folie revient du 3 au 5 octobre en Bourgogne Franche-Comté

Après le succès de la première édition, au cours de laquelle plus de 2.000 événements ont été organisés sur l’ensemble du territoire français, Biblis en folie fait son retour avec une programmation enrichie et étendue sur trois jours en Bourgogne Franche-Comté du 3 au 5 octobre 2025. Voici le programme.

biblis en folie enfant lecture
Publié le 28 septembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Culture Vie locale

Le festival D’autres Formes recherche des personnes de plus de 60 ans pour une installation interactive à Besançon

Le festival D'Autres Formes, organisé pas l'association Nouvelles Formes, qui se tiendra à Besançon du 25 octobre au 2 novembre 2025, lance un appel à participation auprès des habitants de plus de 60 ans. L’équipe du festival souhaite constituer un groupe de quatre à cinq personnes pour prendre part à une installation artistique originale.

art nouvelles formes seniors technologie
Publié le 28 septembre à 10h15 par Alexane
Besançon
Culture

59e Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon : Satoshi Yoneda remporte le Grand prix de direction

Après une semaine de marathon musical, le Concours de Besançon s’est achevé samedi 27 septembre 2025 sur une ultime épreuve de direction, la seule jouée en conditions de concert. Les trois finalistes ont eu 40 minutes pour convaincre, dirigeant le Deutsche Radio Philharmonie dans un programme incluant la création mondiale et commande du Festival : Delirium Scherzo, du compositeur en résidence Régis Campo.

chef d'orchestre concours de jeunes chefs d'orchestre festival international de musique japon musique
Publié le 28 septembre à 08h26 par Alexane

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Le restaurant Le Parc à Besançon change de mains : quel sera le concept ?
