Marché gastronomique, théâtre, musique... La Maison Bourgogne-Franche-Comté à Mayence fête ses 30 ans ce week-end

Publié le 21/10/2025 - 14:00
Mis à jour le 21/10/2025 - 10:21

La Maison de Bourgogne Franche-Comté à Mayence célèbre cette année ses 30 ans d'existence. À cette occasion, quatre jours de festivités sont organisés du 23 au 26 octobre 2025, marquant également le 63e anniversaire du partenariat entre la Bourgogne Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat.

© Haus Burgund – Maison de la Bourgogne-Franche-Comté
© Haus Burgund – Maison de la Bourgogne-Franche-Comté

La Maison de Bourgogne-Franche-Comté à Mayence (Allemagne) organise quatre jours de festivités du 23 au 26 octobre 2025. Le week-end d’anniversaire s’ouvrira jeudi 23 octobre par un concert de musique de chambre donné par des musiciens de l’orchestre Victor Hugo (Besançon).

Les 24 et 25 octobre, une délégation officielle de la Région Bourgogne-Franche-Comté sera présente, menée par son président Jérôme Durain, entouré de Christian Morel, vice-président en charge de l’agriculture, la viticulture, l’agroalimentaire, Stéphanie Modde, vice-présidente à la transition écologique, au climat et à l’énergie, Claudy Chauvelot-Duban, conseillère régionale en charge de la culture en Franche-Comté, et Nathalie Labosse, conseillère régionale déléguée en charge du tourisme et maire de Noyers-sur-Serein.

Une marché gastronomique XXL

Le marché gastronomique XXL prévu le week-end mettra à l’honneur 14 producteurs régionaux venus présenter la riche palette culinaire de la Bourgogne-Franche-Comté aux Mayençais. Les produits annoncés incluent charcuterie fumée, produits à base de truite, vins et crémants. Parmi les exposants figurent notamment L’Or des Valois (truffe - Côte-d'Or), Les Confituriers du Morvan (Saône-et-Loire), le Vignoble Guillaume (Haute-Saône), les escargots de Jean-François Frizon (Yonne), la Bouchée de pain (Jura) ou encore les vins et crémants de Philippe Langlet (Nièvre) et bien d'autres.

Les visiteurs pourront également découvrir les créations du chef jurassien Cyrille Faivre, confectionnées dans la cuisine mobile du foodtruck du GPPR (Gastronomie et promotion des produits régionaux).

Enfin, la compagnie dijonnaise Les Encombrants présentera son spectacle de rue "Garçon un Kir !", une comédie où les gags se déroulent autour d’une table qui réserve bien des surprises. Le public sera invité à déguster un kir à la fin de la représentation.

Un partenariat exemplaire en Europe

Implantée à Mayence depuis décembre 1994, la Maison BFC est la représentation officielle de la Région en Rhénanie-Palatinat et, plus largement, en Allemagne. Ce partenariat est qualifié de "unique en Europe, tant par sa longévité que par l’intensité des relations entre acteurs des deux régions".

Sa mission principale est de développer les échanges, coopérations et partenariats franco-allemands et de soutenir les acteurs régionaux dans le développement de leurs projets. Elle joue également un rôle culturel important en offrant aux artistes la possibilité de présenter le fruit de leur travail en Allemagne.

Infos +

La Maison de Bourgogne-Franche-Comté à Mayence

Antenne officielle de la Région en Allemagne et structure originale, la Maison de Bourgogne-Franche-Comté à Mayence exerce des missions dans les cinq domaines d’action suivants :

  • coopération institutionnelle : relations permanentes avec les responsables politiques et administratifs du Land et du Landtag de Rhénanie-Palatinat, ainsi qu’avec les différents acteurs locaux susceptibles de coopérer avec des acteurs institutionnels de Bourgogne-Franche-Comté.
  • tourisme : réponses aux nombreuses demandes d’information touristique en provenance de toute l’Allemagne, et mise à disposition de brochures touristiques.
  • culture : promotion de la culture de Bourgogne-Franche-Comté en Rhénanie-Palatinat par des expositions, conférences, lectures, concerts et manifestations, notamment autour du vin. Une bibliothèque propose également plus de 1 100 ouvrages et documents en langues française et allemande sur la région Bourgogne-Franche-Comté, le partenariat Bourgogne-Franche-Comté/Rhénanie-Palatinat et l’Europe. Par ailleurs, des résidences croisées d’artistes et d’écrivains permettent de riches échanges.
  • économie : soutien à des entreprises de la région qui souhaitent développer leur activité en Allemagne en organisant des marchés du terroir ou en participant à des salons en Rhénanie-Palatinat.
  • jeunesse : appui à la recherche de stages pour les jeunes des deux régions par le "Bureau des stages", en lien avec la Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon, organisation de manifestations sportives, et point officiel d’information de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

Allez + loin

allemagne anniversaire region bourgogne franche-comte

Publié le 21 octobre à 14h00 par Alexane
