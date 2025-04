Exclusivité – Nicolas Bergeret, le consul bisontin qui représente la Bourgogne Franche-Comté à Francfort

Originaire de Besançon, Nicolas Bergeret, consul général de France à Francfort, était en visite les 15 et 16 avril 2025 à Besançon. Objectif : rencontrer des acteurs locaux tels que la maire de Besançon et la présidente de Région Bourgogne Franche-Comté pour développer différents axes de la Maison de la Bourgogne Franche-Comté située à Mayence. À quoi sert cette représentation de notre région en Allemagne ? Interview.

Depuis septembre 2024, Nicolas Bergeret est consul général de France à Francfort. Sous sa responsabilité, deux territoires (ou länder) comptant plus de 10 millions d’habitants : le land de Hesse, dont la capitale administrative est Wiesnaden et la capitale économique est Francfort, et le land de Rhénanie-Palatinat, dont la capitale administrative et économique est Mayence. C’est justement dans cette ville qu’est installée la Maison de la Bourgogne - Franche-Comté. Nous avons souhaité en savoir plus avec Nicolas Bergeret sur cette institution peu connue des Bourguignons - Francs-Comtois qui représente notre région en Allemagne.

La Bourgogne - Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat, amies depuis plus de 60 ans

Selon Nicolas Bergeret, il existe ”une affinité très forte entre la Rhénanie-Palatinat, la ville de Mayence et la Bourgogne - Franche-Comté”. Pourquoi ? L’accord de partenariat entre les deux régions est le premier entre une région allemande et une région française puisqu’il date de 1962, soit un an avant le traité de l’Elysée de 1963, traité fondateur entre la France et l’Allemagne. ”La Bourgogne - Franche-Comté est donc une région pionnière dans le rapprochement franco-allemand”, souligne le consul.

De plus, parmi les 15.000 Français inscrits dans les deux länder de Hesse et de Rhénanie-Palatinat au registre des Français à l’étranger, environ 750 sont originaires de Bourgogne Franche-Comté. ”Une communauté dignement représentée à Francfort et la région”, assure Nicolas Bergeret.

Et au-delà de l’Histoire et des chiffres, ces deux régions interagissent régulièrement dans plusieurs domaines notamment culturels. En exemple, le 21 juin prochain, à l’occasion de la fête de la musique et de la fête de la Saint-Jean, des élèves du conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon joueront au Musée du Land à Mayence avec de jeunes musiciens allemands.

”La Maison de la Bourgogne - Franche-Comté est un super outil, un bijou de la région, on n’en a pas beaucoup dans le réseau diplomatique”, commente le consul lors d’un échange hors caméra.

Un projet de mariage entre start-ups de Bourgogne - Franche-Comté et de Francfort

Dans le domaine économique, Nicolas Bergeret nous a livré une information en exclusivité : l’agence Business France, qui travaille en lien étroit avec le consulat sur les questions économiques, compte lancer un projet de mariage entre des start-ups françaises, et notamment de Bourgogne - Franche-Comté, avec l’éco-sytème de start-ups à Francfort et en Rhénanie-Palatinat. ”On est en train de travailler à créer une french-tech Francfort, soit un hub pour aider les start-ups françaises à percer sur le marché allemand et aider les start-ups allemandes à connaître le marché français et mieux travailler avec les start-ups françaises”, nous explique Nicolas Bergeret, ”je voudrais qu’il y ait un lien très fort, très vite entre nos deux territoires via ce système de French-tech.” Si tout va bien, le projet verra le jour début 2026.

Nombreuses sont les entreprises françaises installées en Allemagne, y compris en Rhénane-Palatinat. En tant que consul, Nicolas Bergeret est en charge d’animer la partie France et de faire en sorte que ”l’action globale de la France soit cohérente et visible le plus possible dans ma région.”

La langue française séduit de plus en plus de jeunes en Allemagne

Alors que l’allemand peine à séduire les collégiens en France, la langue française connaît un véritable engouement de l’autre côté du Rhin. En 2024, pas moins de 75.000 nouveaux apprenants allemands ont fait le choix d’apprendre le français. "On a été surpris par le chiffre, mais en réalité, on voit qu’il y a toujours beaucoup d’intérêt de tout le pays pour la langue française, donc on continue à œuvrer pour la promotion du français en Allemagne. Et j’incite les élèves de Bourgogne Franche-Comté à choisir l’allemand, en plus de l’anglais : ça a du sens de faire ça ici", souligne Nicolas Bergeret.