Mercorsur : la Côte d’Or veut interdire les produits sud-américains dans ses cantines

Le département de la Côte d'Or a annoncé vouloir interdire les produits en provenance d'Amérique du Sud dans les restaurants scolaires des collèges "face aux conséquences" du traité avec le Mercosur. Le département bourguignon d'un demi-million d'habitants a précisé, mercredi 21 janvier 2026, qu'il adressera une circulaire aux principaux des collèges concernant les conditions d'approvisionnement dans les restaurants scolaires.

"Nous ne pouvons accepter une concurrence déloyale qui mettrait en péril nos agriculteurs, nos territoires et notre souveraineté alimentaire", explique dans un communiqué le président UDI François Sauvadet. Mi-janvier, le département du Loiret avait annoncé une décision similaire pour ses 68 collèges publics, selon le président, également UDI, de la collectivité.

"Face aux conséquences de cet accord qui affaiblit les bases de la souveraineté alimentaire en France par une concurrence déloyale, le département, qui s'était positionné dès 2024 contre l'accord, fixe donc une consigne aux services de restauration: aucun produit alimentaire originaire d'Amérique du Sud dans les assiettes des collégiens", ajoute le département de Côte d'Or.

Cette décision intervient après la signature samedi de l'accord commercial entre l'Union européenne et des pays latino-américains du Mercorsur, très décrié par les agriculteurs français. "Il est indispensable de garantir la protection de l'élevage français et son modèle familial et herbager en refusant toute importation compromettant nos exigences sanitaires et environnementales et la compétitivité de nos filières", ajoute M. Sauvadet.

L'approvisionnement en "produits locaux, durable et de qualité" dans les assiettes des jeunes collégiens s'établit en Côte-d'Or à plus de 55%, soit légèrement plus que l'objectif fixé par la loi Egalim (50%), précise le département.

(AFP)