Météo : des températures encore froides mais le retour du soleil en Franche-Comté

C'est le retour du froid sec, typique de l'hiver, où les températures sont encore négatives ce jeudi matin en Franche-Comté. Raison pour laquelle trois départements sont encore placés en vigilance jaune "grand froid" par Météo France. C'est le cas du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort. Le Jura n'est lui concerné "que" par une vigilance jaune "verglas" jusqu'à 12h.

Ce matin, Météo France a annoncé -8°C à Morez, -7°C à Belfort, -3°C à Vesoul ou encore -2°C à Besançon et Pontarlier. Le soleil présent dès la matinée illuminera la région tout au long de la journée.

Dans l'après-midi, le soleil reste et les températures montent légèrement. Il fera encore -1°C à Belfort mais 2°C à Besançon, Dole, Vesoul et Lons-le-Saunier et même 4°C et 5°C à Morez et Pontarlier.

Le beau temps devrait se prolonger au moins jusqu'à samedi selon Météo France.