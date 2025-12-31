Mercredi 31 Décembre 2025
Franche-Comté
Nature

Météo du 1er jour de l’an : la vigilance jaune "grand froid" est maintenue

Publié le 31/12/2025 - 14:00
Mis à jour le 31/12/2025 - 10:59

Météo France maintient la vigilance jaune "grand froid" pour ce 1er janvier 2026 en Franche-Comté.

© Élodie R.

Un temps froid, de saison, me direz-vous, mais sans neige. C’est ce qui attend les Francs-Comtois pour ce premier jour de l’an 2026. La vigilance "grand froid" est, quant à elle, maintenue toute la journée.

Les différentes préfectures ont rappelé l’importance de signaler la présence de toute personne en situation de détresse dans l’espace public en contactant le 115, numéro d’appel d’urgence gratuit (en cas d’urgence vitale, il convient de composer le 15 ou le 112).

Selon les prévisionnistes, les températures seront, naturellement, en dessous de zéro. Il fera 1 °C au meilleur de la journée et le soleil sera au rendez-vous.

Attention toutefois, Météo France prévient que des bruines verglaçantes seront possibles "dans la nuit de jeudi à vendredi localement sur le nord de la Bourgogne et le Grand-Est".

