Météo du 1er jour de l’an : la vigilance jaune "grand froid" est maintenue

Un temps froid, de saison, me direz-vous, mais sans neige. C’est ce qui attend les Francs-Comtois pour ce premier jour de l’an 2026. La vigilance "grand froid" est, quant à elle, maintenue toute la journée.

Les différentes préfectures ont rappelé l’importance de signaler la présence de toute personne en situation de détresse dans l’espace public en contactant le 115, numéro d’appel d’urgence gratuit (en cas d’urgence vitale, il convient de composer le 15 ou le 112).

Selon les prévisionnistes, les températures seront, naturellement, en dessous de zéro. Il fera 1 °C au meilleur de la journée et le soleil sera au rendez-vous.

Attention toutefois, Météo France prévient que des bruines verglaçantes seront possibles "dans la nuit de jeudi à vendredi localement sur le nord de la Bourgogne et le Grand-Est".