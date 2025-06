Météo : du soleil et de la chaleur pour ce week-end d'été en Franche-Comté

À l'image de la semaine qui vient de s'écouler, ce week-end du 21 et 22 juin sera encore chaud et ensoleillé en Franche-Comté selon les prévisions de Météo France.

Samedi, côté ciel il n’y pas grand chose à dire si ce n’est que la Franche-Comté profitera d’un grand soleil tout au long de la journée.

Du côté des températures, il fera déjà chaud en matinée avec 25°C déjà attendus à Morez, Pontarlier et Belfort, 26°C à Besançon, 27°C à Lons-le-Saunier et 28°C à Dole et Vesoul. Dans l’après-midi, le mercure continue de grimper avec 27°C pour Morez, 28°C à Pontarlier, 30°C à Belfort, 31°C à Besançon, 32°C à Lons, 33°C à Vesoul et enfin 34°C à Dole.

Dimanche, la matinée sera très ensoleillée sur toute la région et cela se ressentira sur le mercure puisque les températures seront déjà hautes dans la matinée. Météo France prévoit 26°C à Pontarlier et Morez, 28°C à Belfort et Besançon et 29°C à Vesoul, Dole et Lons.

Dans l’après-midi, le ciel sera plus voilé sur la moitié Est de la région, tandis que les orages commenceront à faire leur apparition notamment du côté de Dole, tandis qu’un ciel voilé devrait être présent sur Vesoul, Besançon et Lons-le-Saunier. Du côté des températures, ce sera chaud chaud avec 29°C annoncé à Morez, 30°C à Pontarlier, 32°C à Belfort, 33°C à Besançon et Lons et 35°C à Dole. C’est finalement à Vesoul qu’il devrait faire le plus chaud puisque Météo France annonce 36°C sur la capitale haut-saônoise.

Bon week-end !