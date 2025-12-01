Mobilisation du 2 décembre : où sont les manifestations prévues ce mardi en Bourgogne Franche-Comté ?

Les initiatives connues pour ce mardi 2 décembre 2025 en Bourgogne-Franche-Comté :
- Besançon : 11h30, Esplanade des droits de l’Homme à Besançon
- Vesoul : Rassemblement à 10h30, Place de la République
- Dole : 10h30, Place de la sous-préfecture
- Lons : 15h, Place de la liberté
- Champagnole : 18h, Mairie
- Belfort : 10h00, Place du Peuple – Manifestation jusqu’à Arabelle
- Dijon : 14h, Place de la Libération
- Auxerre : 14h00, Place de l’Arquebuse
- Mâcon : 14h00, Rassemblement Maison des syndicats
- Chalon-sur-Saône : 7h45, Parking Carrefour à proximité du Stade Léo Lagrange
- Nièvre :
- Finances Publiques : Appel à la grève et au rassemblement devant le centre des finances publiques Camille Beynac entre 8h et 9h ;
- USR : Rassemblement à 10h devant la CPAM de Nevers.
Alors que se poursuit l’examen du budget 2026, la CGT estime que le débat démocratique est fragilisé par les délais parlementaires et par les positions de la droite et de l’extrême droite. Le syndicat appelle à "maintenir la pression pour gagner de vraies mesures de justice fiscale" et organise une journée de mobilisation intersyndicale (FSU, la CGT et Solidaires) le 2 décembre.
