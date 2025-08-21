Jeudi 21 Août 2025
Alerte Témoin
Morteau
Economie Evénements

Morteau : une rentrée aux couleurs du patrimoine

Publié le 21/08/2025 - 17:23
Mis à jour le 21/08/2025 - 17:23

Dans un communiqué reçu ce lundi 18 août 2025, l'association Morteau Votre Ville dévoile les événements qui auront lieu dès la rentrée sur la commune de Morteau. Un programme centré sur le patrimoine matériel et immatériel de la célèbre ville du Haut-Doubs.

« Morteau, là où le patrimoine prend vie ». © Jacques Vuillemez
« Morteau, là où le patrimoine prend vie ». © Jacques Vuillemez

Dans la ville de Morteau, le patrimoine ne concerne pas seulement les pierres et les monuments. Il s'étend aussi aux savoir-faire, les mœurs et aux richesses gastronomiques qui font la renommée de la ville.

Lors du week-end des 6 et 7 septembre 2025 se dérouleront deux rendez-vous incontournables :

  • Samedi 6 septembre 2025 : la grande braderie, avec ses bonnes affaires et son ambiance conviviale.
  • Dimanche 7 septembre 2025 : le vide-grenier, pour chiner, échanger et partager un moment chaleureux. Les inscriptions sont toujours ouvertes par mail ou téléphone.

Ces événements auront lieu en même temps que le Festi’Val de la Morteau, "qui célèbre le patrimoine gastronomique et met en lumière la fameuse Saucisse de Morteau, véritable emblème de la ville."

Morteau participera au concours national du Plus beau centre-ville commerçant

Pour la troisième année consécutive, Morteau participera au concours national du Plus beau centre-ville commerçant, organisé par la FNCV-Vitrines de France. Le thème de cette année, le patrimoine, ne pouvait pas mieux tomber. Il résonne de manière particulière et offre à la ville l'occasion de mettre en avant ses richesses architecturales, ses traditions vivantes et ses savoir-faire culinaires.

Un appel au vote sera lancé du 1er au 15 septembre : "habitants, visiteurs et amoureux de Morteau sont invités à soutenir la ville et à lui donner toutes ses chances au niveau national en votant pour la photo officielle de Morteau sur Facebook et Instagram."

Morteau Votre Ville se réjouit de tous ses événements à venir : "notre patrimoine, c’est ce qui nous relie, dans la pierre comme dans l’assiette, dans la mémoire comme dans les traditions vivantes. À travers cette rentrée, nous voulons le partager avec tous."

Avec ce programme, l'association met en avant, une fois de plus, "son rôle fédérateur dans l’animation locale, et affirme haut et fort son identité autour de son slogan : Morteau, là où le patrimoine prend vie".

Publié le 21 aout à 17h23 par Eddy R.
La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025
