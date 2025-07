Musée des arts et du temps à Besançon : le programme des ateliers et visites guidées 

Visite dansée en famille - samedis 2, 16 et 30 août à 10h30

(Re)découverte des collections permanentes (à partir de 16 ans) - dimanche 3 août à 14h30 Éveil tout-petits (18 mois-3 ans) - samedis 9 et 23 août à 10h30

Over the rainbow (à partir de 16 ans) - dimanches 10 et 24 août à 14h30