Neige-verglas : 6 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune

Météo France a placé en vigilance météorologique de niveau jaune tous les départements de Franche-Comté, ainsi que la Côte d’Or et la Saône-et-Loire à partir du 29 novembre 21h jusqu’au jeudi 30 novembre 9h.

Entre mercredi soir et jeudi après-midi, une perturbation associée à un redoux va donner un bref passage de neige à basse altitude avant la pluie en Franche-Comté.

La préfecture du Jura annonce même entre 1 à 3 cm de neige attendu jusqu’en plaine cette nuit avant que "la pluie ne vienne lessiver ce fin manteau neigeux" en cours de matinée le jeudi.

Météo France précise toutefois que "la transition entre pluie et neige est incertaine, et la neige pourrait durer plus longtemps".

