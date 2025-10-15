Nouveau lynx renversé dans le Doubs : le centre Athénas est à la recherche de ses petits…

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Une femelle lynx a été retrouvée sans vie le 10 octobre 2025 à Baume-les-Dames. Ses petits, toujours dans la nature, sont recherchés par le centre Athénas qui incite à signaler leur présence…

Si on ne connaît pas le nombre exact de petits dans la nature, il est sûr que cette femelle a porté il y a peu : "la coloration de son abdomen témoigne du fait qu’elle a eu des jeunes cette année", est-il précisé dans la vidéo diffusée par le Centre Athénas.

Ne pas partir soi-même à leur recherche

Même si cela part d’un bon sentiment, il ne faut pas partir soi-même à la recherche des lynx : "Cela serait contre-productif, car ils pourraient prendre peu et fuir", explique Gilles Moyne, le directeur du centre Athénas.

Il convient de signaler leur présence à l’association au numéro suivant : 06 76 78 05 83

Ainsi, une "capture passive" pourra être mise en place avec une "cage piège", nous précise-t-on.

C’est la 15e collision de l’année 2025…