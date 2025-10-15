Mercredi 15 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Baume-les-Dames
Nature

Nouveau lynx renversé dans le Doubs : le centre Athénas est à la recherche de ses petits…

Publié le 15/10/2025 - 15:34
Mis à jour le 15/10/2025 - 15:24

Une femelle lynx a été retrouvée sans vie le 10 octobre 2025 à Baume-les-Dames. Ses petits, toujours dans la nature, sont recherchés par le centre Athénas qui incite à signaler leur présence…

Image d'illustration © NathalieBurblis / Pixabay
Image d'illustration © NathalieBurblis / Pixabay

Si on ne connaît pas le nombre exact de petits dans la nature, il est sûr que cette femelle a porté il y a peu : "la coloration de son abdomen témoigne du fait qu’elle a eu des jeunes cette année", est-il précisé dans la vidéo diffusée par le Centre Athénas.

Ne pas partir soi-même à leur recherche

Même si cela part d’un bon sentiment, il ne faut pas partir soi-même à la recherche des lynx : "Cela serait contre-productif, car ils pourraient prendre peu et fuir", explique Gilles Moyne, le directeur du centre Athénas.

Il convient de signaler leur présence à l’association au numéro suivant : 06 76 78 05 83

Ainsi, une "capture passive" pourra être mise en place avec une "cage piège", nous précise-t-on.

C’est la 15e collision de l’année 2025…

centre athénas lynx

Publié le 15 octobre à 15h34 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

DOUBS (25)
Economie Nature

Dermatose bovine : des milliers d’animaux sous haute surveillance dans le Doubs

Suite à un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) confirmé samedi dans le Jura, le préfet du Doubs a souhaité faire un point sur la situation dans le département ce 13 octobre 2025. Au total, 247 communes, sur les 563 du département, sont concernées. Des règles strictes de confinement sont en vigueur.

bovin chambre d'agriculture dermatose dermatose bovine prefecture du doubs vache
Publié le 13 octobre à 18h00 par Hélène L.
France
Nature

Parrainer une ruche pour sauver l’apiculture…

Un Toit Pour Les Abeilles est une entreprise à mission qui réinvente le soutien à l’apiculture française. Créée en 2010, l’entreprise a aujourd’hui en 2025, aidé plus de 150 apiculteurs en France et parrainé presque 1 milliard d’abeilles. Elle aide les apiculteurs à lutter face à la concurrence déloyale et à la pression budgétaire.

apiculture ruche un toit pour les abeilles
Publié le 12 octobre à 12h00 par Macommune.info
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Société

Enquête participative en Bourgogne : les routes, un danger pour le hérisson d’Europe, une espèce menacée

Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), espèce protégée et familière des jardins, voit sa survie compromise par la circulation routière. Comme le rappelle la SHNA-OFAB (Société d’Histoire Naturelle d’Autun – Observatoire de la Faune de Bourgogne), ”l’écrasement routier constitue aujourd’hui l’une des principales causes visibles du déclin de cette espèce protégée."

hérisson protection
Publié le 27 septembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Nature Société

À Besançon, une marche pour le climat, la justice et les libertés prévue ce dimanche

Une centaine d’organisations, de collectifs, de mouvements et d’associations appellent à rejoindre la grande journée nationale de mobilisation “Climat, Justice, Libertés” le dimanche 28 septembre 2025. À Besançon, l’une d’entre elle aura lieu dès 10h30 à la Gare d’eau. Elle est portée localement par les associations Alternatiba Besançon, France Nature Environnement Doubs, Les Amis de la Terre France, Zéro Déchet Besançon et les Jardins des Vaîtes. 

alternatiba associations france nature environnement jardins des vaîtes marche pour le climat zero dechet
Publié le 28 septembre à 08h45 par Elodie Retrouvey
HAUTE-SAÔNE (70)
Nature

Deux nouvelles espèces de champignons découvertes en Haute-Saône

Lors d’inventaires dans les forêts humides de Bourgogne-Franche-Comté, réalisés en septembre 2025 dans le cadre du programme les Méconnus de Bourgogne-Franche-Comté, deux nouvelles espèces de champignons ont été découvertes en Haute-Saône : Stylonectria hygrophila et Cosmospora nemaniae. 

champignon conservatoire botanique national de franche-comté découverte nouveau
Publié le 24 septembre à 09h10 par Elodie Retrouvey

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 16.55
ciel dégagé
le 15/10 à 15h00
Vent
4.57 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
62 %
 