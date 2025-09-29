Lundi 29 Septembre 2025
DOUBS (25)
Nature

Nouveau lynx tué dans le Doubs : le centre Athénas rappelle l’importance de ralentir dans les zones boisées…

Publié le 29/09/2025 - 16:33
Mis à jour le 29/09/2025 - 15:18

Le corps d’un lynx a été trouvé à proximité de Morteau (Haut-Doubs) ce mois de septembre 2025. C’est le 12e lynx tué en 2025 sur les routes… Le centre Athénas, association spécialiste dans la conservation de cet animal, rappelle les bons réflexes à avoir.

© Centre Athénas / Facebook
© Centre Athénas / Facebook

Le numéro d'urgence du Centre Athénas est le : 06 76 78 05 83

Le centre Athénas a déjà incité à de nombreuses reprises les communes de la région à installer les panneaux dédiés servant à alerter sur la présence du lynx. Suite à la mort d’un nouvel animal ce mois de septembre 2025, elle interpelle une nouvelle fois sur l’importance de leur installation.

Remarque : l’association propose de délivrer gratuitement ces panneaux.

Elle précise également qu’il est essentiel de "ralentir dans les zones boisées".

Publié le 29 septembre à 16h33 par Hélène L.
