Nouveau lynx tué dans le Doubs : le centre Athénas rappelle l’importance de ralentir dans les zones boisées…

Le numéro d'urgence du Centre Athénas est le : 06 76 78 05 83
Le centre Athénas a déjà incité à de nombreuses reprises les communes de la région à installer les panneaux dédiés servant à alerter sur la présence du lynx. Suite à la mort d’un nouvel animal ce mois de septembre 2025, elle interpelle une nouvelle fois sur l’importance de leur installation.
Remarque : l’association propose de délivrer gratuitement ces panneaux.
Elle précise également qu’il est essentiel de "ralentir dans les zones boisées".
Les conseils du Centre Athénas pour avoir les bons réflexes face à un lynx blessé
24 collisions dont 21 mortels sont à déplorer depuis le début de l’année, nous indique le Centre Athénas. Gilles Moyne, le directeur, nous donne ce mois de décembre 2024, plusieurs conseils pour savoir comment réagir face à un lynx blessé.