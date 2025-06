“Novettino”, nouvelle adresse gourmande qui ouvre bientôt au centre-ville de Besançon

Promettant une carte "estivale aux parfums d’Italie", Novettino met en avant une cuisine italienne "généreuse et authentique". Sa spécialité star n’est autre que la focaccia, ce pain originaire d’Italie à la forme plate et cuit au four, présentée sous forme de sandwich "moelleux, doré et préparé chaque jour avec soin".

Un service traiteur pour les événements

L’enseigne propose de composer sa propre focaccia ou d’opter pour l’une des 15 recettes confectionnées à la minute comme la Primavera (jambon cru, mozzarella, tomates anciennes, pesto), la Vecchio (mortadelle, stracciatella et crème de pistache) ou encore la Picante (dinde, parmesan, pesto rouge, roquette et huile pimentée). Des versions végétariennes sont également à la carte, mais aussi des desserts typiques comme le tiramisu, le cannoli sicilien ou encore la panna cotta. Comptez entre 8€90 et 12€90 selon la recette choisie.

Un service de livraison et à emporter sera proposé mais il sera également possible de manger sur place, grâce à la trentaine de places disposées en intérieur et en terrasse. Enfin, l’enseigne propose également un service traiteur pour les événements.

