Besançon
actualité Economie

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement

Publié le 11/09/2025 - 06:30
Mis à jour le 10/09/2025 - 17:51

OFFRE D'EMPLOI • Sous statut militaire, votre spécialité consiste à diriger une équipe de 2 à 4 mécaniciens pour assurer la maintenance, le réglage, le dépannage et la réparation des matériels de petit calibre.

L’armée de Terre c’est 117 spécialités dans 16 domaines d'activité !

Vous souhaitez découvrir la spécialité qui correspond à votre profil et à votre souhait d'engagement ? Avec l'armée de Terre, c'est plus de 110 possibilités pour faire une carrière militaire riche d'expériences humaines et professionnelles !

Mission

Sous statut militaire, votre spécialité consiste à diriger une équipe de 2 à 4 mécaniciens pour assurer la maintenance, le réglage, le dépannage et la réparation des matériels de petit calibre (jusqu’à 20 mm et mortiers). Vous participez régulièrement à des exercices sur le terrain et pouvez être amené à partir en mission en France (OPINT) ou à l’étranger (OPEX).

Avantages

  • Congés de 9 semaines (soit 45 jours/an de permission)
  • -75% toute l’année avec la SNCF
  • Facilités de logement
  • Repas

S'engager dans l'armée de Terre, c'est rejoindre une communauté soudée où vous développez vos compétences tout en relevant des défis stimulants. Vous bénéficiez d'une formation solide, d'une rémunération attractive et d'opportunités de carrière diversifiées. Quels que soient vos domaines d’intervention, l'armée de Terre vous offre un cadre dynamique pour vous épanouir tout en servant votre pays.

Affectation

Sous-officier

Rémunération

2 183€ brut/mois après une première année en régiment, pour un célibataire, sans enfant à charge, hors primes (informations données à titre indicatif et pouvant évoluer selon la position individuelle de chacun).

Opération extérieure (OPEX)

La rémunération en opération extérieure peut être multipliée jusqu'à 2,5.

Profil

Homme ou femme, de 17,5 à 32 ans

Nationalité française (En règle avec les obligations du service national JDC et jouissant de ses droits civiques)

Niveau baccalauréat

Qualités

  • Goût de la planification et de l'organisation
  • Aimer prendre des initiatives
  • Goût des responsabilités

Comment devenir analyste, exploitant renseignement

  1. Je prends rendez-vous avec un Conseiller en Recrutement au CIRFA de Besançon pour discuter des opportunités professionnelles proposées par l'armée de Terre.
  2. Je passe des tests et je choisis mon orientation. Je signe mon contrat et je deviens soldat.
  3. Je suis la formation initiale pendant 6 mois au sein de l'ENSOA à Saint-Maixent tout en percevant une rémunération.
  4. Je poursuis avec la formation spécialisée pendant 6 mois au CFIAR à Strasbourg.
  5. Je suis affecté au poste d'Analyste - Exploitant renseignement dans le régiment choisi lors de mon orientation.

Rejoignez l'Armée de Terre et devenez un acteur de la sécurité de demain.

