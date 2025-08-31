Orages et pluie-inondation : trois départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance orange

Huit départements allant du Gard au Sud à l'Yonne au Nord sont placés dimanche en vigilance orange orages et deux d'entre eux, l'Ardèche et le Gard, pour risques d'inondations, a annoncé Météo-France dans son bulletin dimanche 31 août 2025 qui prévoit dix départements en orange lundi.

Pour dimanche il s'agit du Gard, de la Lozère, de l'Ardèche, du Puy-de-Dôme, de l'Allier, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de la Côte d'Or.

Sur l'Auvergne et la Bourgogne, une perturbation orageuse va arriver dans l'après-midi et en soirée et concernera une grande partie de l'Est du pays, prévient Météo-France. Dans le Sud-Est dimanche soir, "un épisode méditerranéen se met en place avec des orages violents caractérisés en particulier par de très fortes intensités pluvieuses", prévoit le bulletin de l'organisme météorologique ajoutant qu'"ils perdureront dans la nuit et au moins jusqu'en matinée lundi".

Pour lundi, il y aura 10 départements placés en vigilance orange dans le Sud-Est: les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme, le Gard, la Lozère, l'Ardèche, le Var et les Hautes-Alpes. Sept d'entre eux sont placés en vigilance orages et neuf en vigilance inondations.

Cet épisode météorologique a conduit les autorités locales des Bouches-du Rhône a reporté la rentrée scolaire à mardi dans ce département, une décision rarissime.

(Source AFP)