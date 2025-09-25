Perte de contrôle à Frais : qui doit agir pour sécuriser cette route accidentogène ? Florian Bouquet répond.

Un accident de la circulation s’est produit mardi 23 septembre à Frais. Une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, qui a terminé sa course sur le toit, dans un pré privé situé faubourg d'Alsace, pour la sixième fois en deux ans. À la suite de cet accident, Florian Bouquet, président du Département du Territoire de Belfort, a souhaité apporter des précisions sur les compétences respectives en matière d’aménagement et de sécurité routière en agglomération.

”Le Maire demeure seul détenteur des pouvoirs de police en agglomération”, a-t-il rappelé, soulignant que si l’accident est survenu sur une route départementale, il s’est produit ”en cœur de village”. Selon lui, il revient au maire et à son conseil municipal ”d’engager les projets d’aménagements nécessaires”. Le président du Département précise par ailleurs n’avoir ”à aucun moment été sollicité ces dernières années sur ce virage”.

”Le revêtement est strictement identique à celui des 457 autres kilomètres du réseau départemental”

Concernant l’état de la chaussée, Florian Bouquet affirme que ”le revêtement est strictement identique à celui des 457 autres kilomètres du réseau départemental”. Il ajoute que le maire a la possibilité, ”au titre de ses pouvoirs de police”, de décider seul d’abaisser la vitesse sur ce tronçon, ce qui constituerait selon lui ”une piste rapide à mettre en œuvre, au coût modeste”.

Dans son communiqué, le président rappelle également que la commune de Frais bénéficie du dispositif général d’aide du Département, ainsi que d’un soutien spécifique accordé aux communes riveraines de l’Aéroparc entre 2022 et 2024. Dans ce cadre, 16.800 euros ont été sollicités par la municipalité, mais pour des projets liés à l’éclairage public, aux passages piétons et aux débouchés de zones d’habitation sur la RD 419, ”mais rien sur la circulation en tant que telle”.

"À l’écoute des municipalités"

Le Conseil départemental précise enfin que ses services examinent les propositions d’aménagement formulées par les communes uniquement selon des critères techniques, comme la circulation des engins de secours ou de déneigement. Le Département se dit ”à l’écoute des municipalités” et propose de mettre à leur disposition, gratuitement, matériel et ingénierie pour accompagner d’éventuelles phases de test avant d’éventuels travaux.