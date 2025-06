À l’occasion de l’activation du plan canicule le 1er juin 2025 par les pouvoirs publics et le retour des vagues de chaleur, l'association Petits Frères des Pauvres lance un appel aux collectivités, aux entreprises et aux associations pour recenser des espaces de fraîcheur accessibles aux personnes âgées.

Chaque année, à l'arrivée de l'été et de ses vagues de chaleur, "les plus âgés sont clairement identifiés comme les plus fragiles". D'après Santé Publique France, "sur l’été 2024, les trois quarts des 3 700 décès attribuables à la chaleur concernaient les personnes de 75 ans et plus."

Pauvres relance le dispositif Oasis Solidaire qui "permet à nos aînés de bénéficier d’un point de fraîcheur convivial à proximité de chez eux." En 2024, ce sont "plus de 150 organisations qui se sont mobilisées et ont mis à disposition leurs locaux frais aux personnes les plus vulnérables." Afin d'aider les aînés à supporter ces épisodes de chaleur, l’association Petits Frères desrelance lequi "permet à nos aînés de bénéficier d’un point de fraîcheur convivial à proximité de chez eux." En 2024, ce sont "plus de 150 organisations qui se sont mobilisées et ont mis à disposition leurs locaux frais aux personnes les plus vulnérables."

Plus de 260 organisations déjà mobilisées pour l'été 2025

Pour cet été, "ce sont déjà plus de 260 organisations qui sont mobilisées dans toute la France dont une dizaine dans la région Bourgogne-Franche-Comté."

L'association invite les autres associations, "les collectivités territoriales et les entreprises publiques comme privées à rejoindre le mouvement en ouvrant leurs espaces rafraîchis aux aînés vivant à proximité."

kit pratique pour identifier et faire connaître son Oasis Solidaire auprès des publics concernés, ainsi que des outils d’animation pour accueillir et échanger avec les personnes âgées." Afin d'apporter un soutien aux organisations qui s’impliquent dans cette démarche, l'association "met à disposition unpratique pour identifier et faire connaître son Oasis Solidaire auprès des publics concernés, ainsi que des outils d’animation pour accueillir et échanger avec les personnes âgées."

À propos des Petits Frères des Pauvres