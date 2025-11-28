Plusieurs voitures incendiées dans la nuit de jeudi à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus deux fois dans la nuit du jeudi au vendredi 28 novembre 2025 à Besançon pour des feux de véhicules dans les quartiers des Cras et de Saint-Claude.

La première intervention des secours a eu lieu vers 2h du matin non loin du parking du cimetière Chemin du Souvenir français. Malgré l’arrivée rapide des secours, trois voitures stationnées à proximité ont été endommagées dans l’incendie.

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont une nouvelle fois été appelés vers 5h du matin pour un second feu impliquant trois voitures là encore, dont une camionnette accolée à un garage, rue du Papillon.

L’intervention rapide des secours a permis d’empêcher la propagation au bâtiment. Les opérations d’extinction et de sécurisation ont été rapidement maîtrisées, ont précisé les pompiers.

Pour chacune des interventions, la police nationale était présente sur les lieux afin d’assurer la sécurisation du périmètre et pour effectuer les constatations d’usage.