Pollens : la Bourgogne-Franche-Comté en alerte maximale…

Météo France a placé le Jura et la Saône-et-Loire en vigilance jaune "pluie et inondation" mardi 26 mars 2024. Le phénomène devrait perdurer jusqu’à mercredi 27 mars. Le Département du Doubs est quant à lui placé en vigilance jaune pour risque de neige et verglas jusqu'à 12h ce mercredi.