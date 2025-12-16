Pontarlier accueille un échange européen de jeunes autour du tourisme durable

Du 11 au 18 décembre 2025, de jeunes Européens se retrouvent à Pontarlier pour réfléchir collectivement aux enjeux du développement durable et de l’écotourisme dans le cadre d’un projet Erasmus+.

Pontarlier accueille un Échange de Jeunes Erasmus+ réunissant des participants hongrois, allemands et français. Le projet est mené par l’association ESN Besançon, en étroite collaboration avec la MFR de Pontarlier, l’association allemande Deutsche Schreberjugend Bundesverband et l’association hongroise Puentes Hungary. Ce programme s’inscrit dans le dispositif européen des ”Échanges de jeunes”, qui vise à favoriser la mobilité, l’apprentissage et la coopération entre jeunes Européens.

Une semaine de travail, pas des vacances

Les organisateurs tiennent à préciser la nature du projet : ”À ne pas confondre avec des vacances, ce projet collaboratif a pour but d’apporter de réelles connaissances aux jeunes sur un thème défini : ici, le développement durable et l’écotourisme sont au cœur de ce projet.” Pendant une semaine, les participants prennent part à une ”mobilité courte d’une semaine”, structurée autour d’ateliers, de visites et de temps d’échanges.

Les participants, âgés de 18 à 25 ans, sont pleinement impliqués dans la démarche et les activités proposées visent à encourager la réflexion collective. Elles "tendent à se questionner et à envisager les solutions pour que nos pratiques, notamment en lien avec le tourisme vert, aient un impact le plus mesuré possible sur l'environnement.”

Développement durable et compétences transversales

Intitulé Green Globe Trotters, le projet a également une vocation pédagogique plus large. Il a été ”pensé et conçu afin de proposer aux participants un programme visant à développer également leurs soft skills via un apprentissage non formel ou informel”. Les échanges se déroulent intégralement en anglais.

Le programme prévoit de nombreuses activités en lien avec le territoire et les enjeux climatiques. Au programme : calcul de notre empreinte carbone, astuces pour voyager léger et écoresponsable, cleanwalk, visite du domaine skiable de Métabief et découverte des ajustements nécessaires suite aux changements climatiques.

D’autres temps forts sont également annoncés, notamment la visite du parc polaire et de l’impact des températures sur les animaux, ainsi qu’une dégustation et découverte de la fabrication de fromages locaux en fonction des saisons. Des soirées interculturelles complètent la semaine afin de ”favoriser les échanges, et mettre en lumière la richesse de la jeunesse européenne”.

Suivre le projet en ligne

Une page Instagram dédiée permet de suivre le déroulement de l’échange : www.instagram.com/youth_exchanges_by_esnbesancon