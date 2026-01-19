Portes ouvertes de SUPMICROTECH, l’école de l’industrie du futur, le 24 janvier 2026

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

PUBLI-INFO • SUPMICROTECH, l’école d’ingénieurs généralistes spécialisée dans la mécanique et les microtechniques, vous invite à sa Journée Portes Ouvertes le samedi 24 janvier 2026. à Besançon. Entre tradition et technologies de pointe, l’école s’impose comme un pilier de l’industrie du futur et donc un tremplin pour l’emploi.

Un savoir-faire unique

Fondée en 1902, SUPMICROTECH n’est pas une école de mécanique comme les autres. C’est la seule en France à offrir une expertise pointue dans les microtechniques : l’art de concentrer un maximum de fonctions et d’intelligence dans des espaces réduits. Cette singularité lui permet de briller au niveau national, se classant 29ème sur 127 au prestigieux classement de l’Usine Nouvelle.

Une insertion professionnelle de haut niveau

Ceci posé, vous ne serez pas étonné du niveau d’insertion en entreprise qu’atteint cette école :

Avec un taux net d’emploi à 90%, la durée moyenne de recherche d’emploi est de moins d’un mois !

33 % des diplômés débutent leur carrière à l’international

88 % de cadres

88 % de CDI

Et ces débouchés se font dans nombre de secteurs industriels. Ainsi, avec plus de 8 500 ingénieurs formés depuis sa création, l'école irrigue les secteurs les plus exigeants : luxe et horlogerie, aéronautique, santé, systèmes intelligents et transition écologique.

Les points forts de SUPMICROTECH :

Une dimension internationale grâce à des partenariats avec des pays comme le Canada, le Japon ou le Brésil.

Une formation concrète, incluant deux stages obligatoires de six mois, représentant un tiers du cursus.

Un lien étroit avec le laboratoire FEMTO-ST, une référence mondiale dans la recherche scientifique.

Une formation accessible et reconnue

SUPMICROTECH propose une formation rigoureuse accessible après un concours pour les élèves de classes préparatoires (CCINP) ou sur dossier pour les titulaires d’un BTS ou BUT.

Chaque promotion compte environ 230 élèves, répartis entre :

180 étudiants en cursus classique ;

50 apprentis, bénéficiant d’une prise en charge des frais et d’un contrat rémunéré.

Faites-vous une idée de cette école, en parcourant les témoignages de ses élèves et découvrez la richesse des expériences vécues, la diversité des profils des étudiants, et étudiantes, présents ou passés par cette école ici

Le programme de la journée :

Découvrez tout cela sur place lors de cette journée Portes Ouvertes du 24 janvier :

Rencontres : des échanges avec les élèves et l’équipe pédagogique.

Démonstrations technologiques : une présentation des équipements de pointe pour illustrer le potentiel des microtechniques.

Conférences : des interventions autour des microtechniques et des technologies de précision.

Visites : un parcours à travers les espaces emblématiques de l’école.

Infos +

JPO SUPMICROTECH

Lieu : SUPMICROTECH - École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques

26 rue de l’Épitaphe, 25000 Besançon

Plus d’informations : jpo.ens2m.fr.

SUPMICROTECH sur les réseaux sociaux