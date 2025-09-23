Mardi 23 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Justice

Procès Péchier : début de l’audition sur les décès suspects de Damien Iehlen et Suzanne Ziegler

Publié le 23/09/2025 - 11:14
Mis à jour le 23/09/2025 - 11:14

La cour d'assises du Doubs se penche mardi sur les deux premiers empoisonnements présumés de patients reprochés à l'anesthésiste Frédéric Péchier, décédés à quatre jours d'intervalle en 2008. Le médecin est accusé d'avoir empoisonné 30 patients âgés de 4 à 89 ans, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques privée de Besançon.

© Elodie R.
© Elodie R.

"Personne ne m'a vu faire! On est dans un procès d'assises, il faut des preuves!", s'est défendu lundi soir Frédéric Péchier, interrogé sur son usage de potassium - l'un des produits utilisé pour empoisonner certains patients - lors de son premier interrogatoire. L'accusé de 53 ans a prononcé cette phrase à la barre, poussé dans ses retranchements par l'une des deux avocates générales, Christine de Curraize. "Pour moi, c'est un aveu, un lapsus d'aveu", a déclaré après coup Stéphane Giuranna, l'un des avocats des nombreuses parties civiles.

Damien Iehlen et Suzanne Ziegler

Après plus de deux semaines de procès portant sur les deux derniers empoisonnements présumés de patients, en 2017, la cour entame mardi matin l'étude du décès suspect des deux premières victimes, Damien Iehlen et Suzanne Ziegler.

Le 10 octobre 2008, Damien Iehlen est à la clinique Saint-Vincent pour une opération du rein. L'homme de 53 ans fait un arrêt cardiaque sous anesthésie, avant même le début de l'opération chirurgicale. Malgré les tentatives de réanimation, le père de famille meurt. L'autopsie conclut à une intoxication à la lidocaïne, un anesthésique local retrouvé en grande quantité lors de ses analyses sanguines. Frédéric Péchier n'était pas chargé de son anesthésie, mais il était présent et a aidé à la tentative de réanimation.

Une enquête avait été ouverte au moment des faits, mais n'avait pas abouti. C'est en 2017 que la police commence à suspecter un empoisonnement, lors de
l'ouverture de l'enquête sur les cas survenus en 2017.

Quatre jours après le décès de Damien Iehlen, Suzanne Ziegler, 74 ans, est à son tour victime d'un arrêt cardiaque, le 14 octobre 2008. Le docteur Péchier aide sa collègue chargée de l'opération à la réanimer, en vain. La septuagénaire décède le lendemain.

Des traces de lidocaïne ont été découvertes dans une ampoule utilisée pour l'endormissement de Suzanne Ziegler. La famille de la patiente a alerté la police sur son décès suspect en 2017. Frédéric Péchier comparaît libre, mais encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 19 décembre.

(avec AFP)

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier

Publié le 23 septembre à 11h14 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Justice

Besançon
Justice

Procès Péchier : début de l’audition sur les décès suspects de Damien Iehlen et Suzanne Ziegler

La cour d'assises du Doubs se penche mardi sur les deux premiers empoisonnements présumés de patients reprochés à l'anesthésiste Frédéric Péchier, décédés à quatre jours d'intervalle en 2008. Le médecin est accusé d'avoir empoisonné 30 patients âgés de 4 à 89 ans, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques privée de Besançon.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 23 septembre à 11h14 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’anesthésiste bousculé lors de son premier jour d’interrogatoire

Début ce lundi 22 septembre de la troisième semaine d’audience du docteur Frédéric Péchier jugé pour des faits de 30 empoisonnements dont 12 mortels sur des patients. La matinée a été consacrée aux comptes rendus des experts sur les cas Simard et Gandon. Dans l’après-midi, l’accusé a pu être interrogé pour la première fois du procès. 

anesthesiste avocat cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier jugement randall schwerdorffer
Publié le 22 septembre à 21h19 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : Sandra Simard raconte son “calvaire”

"Je vis comme dans le corps d’une vieille personne” : une première victime présumée de l'anesthésiste Frédéric Péchier, Sandra Simard, a témoigné jeudi 18 septembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs, décrivant un "calvaire" depuis son empoisonnement pendant une opération.
 

anesthesiste arrêt cardiaque cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 18 septembre à 16h25 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : un collègue décrit un personnage de “sauveur” qui “s’occupait de tout”

"Un personnage charismatique de sauveur": un ancien collègue de Frédéric Péchier, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a décrit jeudi 18 septembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs le rôle de "leader" que jouait l'accusé parmi les anesthésistes au sein de la clinique Saint-Vincent de Besançon.

anesthesiste empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 18 septembre à 14h03 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : “J’attends 20 jours de procès avant de pouvoir commencer à m’expliquer”

+ PRISE DE PAROLE DE FRÉDÉRIC PÉCHIER + ME SCHWERDORFFER + PARTIE CIVILE • Le septième jour du procès de Frédéric Péchier s’est poursuivi cet après-midi du 16 septembre 2025 avec l’audition de Vincent Bailly, chirurgien de Jean-Claude Gandon, victime présumée. Plusieurs témoins, notamment des infirmières présentes durant l’opération, ont également été entendus. Pour rappel, le Docteur Péchier est soupçonné de 30 faits d’empoisonnement, dont 12 mortels. En images, il exprime son impatience...

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 16 septembre à 20h25 par Hélène L.
Besançon
Justice Société

Rentrée du TA de Besançon : “La justice administrative est attaquée parfois de manière violente, ce qui interroge sur l’État de droit”

L’audience de rentrée solennelle du tribunal administratif de Besançon s’est tenue ce mardi 16 septembre 2025. Elle a été animée par la présidente Cathy Schmerber, en présence des magistrats, personnels de la juridiction, ainsi que le préfet du Doubs, la maire de Besançon, ainsi que plusieurs élus et représentants des forces de l’ordre et de l’armée.

cathy schmerber tribunal administratif
Publié le 16 septembre à 17h25 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : “Avez-vous vu d’autres médecins vous demander du potassium en 11 ans ?”. “Jamais” : une infirmière à la barre du tribunal de Besançon

Le premier témoin entendu ce 16 septembre 2025 lors de l’ouverture du septième jour d’audience à la cour d’assises de Besançon est une ancienne infirmière en cardiologie de la clinique Saint-Vincent. Pour rappel, Frédéric Péchier est accusé de 30 faits d’empoisonnement, dont 12 mortels.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 16 septembre à 13h16 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : le deuxième avocat de l’accusé, Lee Takhedmit, jette l’éponge

Lors du septième jour du procès de Frédéric Péchier, anesthésiste soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, dans deux cliniques de Besançon, ce mardi 16 septembre, le deuxième avocat de l’accusé, Me Lee Takhedmit, n’était pas présent aux côtés de son client. Pourquoi ? Randall Schwerdorffer nous explique.

anesthesiste avocat cour d'assises empoisonnement frédéric péchier lee takhedmit randall schwerdorffer
Publié le 16 septembre à 11h53 par Alexane
Besançon
Justice

Revivez la première semaine du procès de l’anesthésiste Frédéric Péchier à Besançon

La première semaine du procès du docteur Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s'est tenu du 8 au 12 septembre 2025 à Besançon. Revivez chronologiquement les cinq jours de ce premier procès hors normes. 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 13 septembre à 11h13 par Elodie Retrouvey

Avec le "bus Mes Tips Santé", la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

Respirer pour s’ancrer : trois conseils essentiels à appliquer
Offre d'emploi

Abdessamad El Montassir explore la mémoire du désert au Frac Franche-Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

150 exposants au week-end gourmand du Chat Perché
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Fonds d’artichauts gratinés au Mont d’Or

Sondage

 10.64
forte pluie
le 23/09 à 12h00
Vent
1.15 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
95 %
 