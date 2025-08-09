Quelles sont les prochaines visites guidées de l'Office de tourisme dans le Grand Besançon ?

L'office du tourisme de Besançon propose un grand nombre de visites guidées en tout genre. L'occasion de découvrir la ville sous un autre angle avec l'aide d'experts.

- Observatoire de Besançon

Inauguré en 1884, l’observatoire de Besançon est un centre de recherche en astrophysique et mesure du temps.

Août : Mercredi 13 à 15h

Septembre : Samedi 27 à 15h

Octobre Mercredi 29 à 15h

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Il était une fois Besançon :

Au détour des ruelles du centre historique, le guide-conférencier dévoile les secrets des monuments incontournables de la ville.

Août : 12, 20 et 25

Septembre : 12, 16, 17 et 24

Octobre : 28

Les horaires varient selon les jours, c’est ici pour les consulter.

Tarif de base en 6€ et 9€, gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Besançon à la renaissance avec Hélène de Brederode

Cette visite est créée pour faire un pas dans l’histoire en suivant Hélène de Brederode, épouse de Thomas Perrenot de Granvelle, qui amènera les visiteurs à la découverte de Besançon.

Aout : Jeudi 7, jeudi 14 et mardi 19

Septembre : Mercredi 24

Tarif de base à 13€, tarif réduit à 10€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. 6€ pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Visite en Dragon boat

Les visiteurs pourront embarquer à bord d’un dragon boat pour une visite guidée unique sur le Doubs à Besançon.

Accompagnés d’un guide conférencier, il faudra pagayer en équipe avec la Société Nautique de Besançon pour découvrir la ville entre nature et patrimoine. Une expérience immersive alliant sport, histoire et convivialité.

Août : Samedi 9 à 16h

Septembre : Samedi 13 à 16h

Le tarif de base est à 20€ et le tarif enfant est fixé à 15€. Le tarif enfant fonctionne pour les enfants de 8 à 12 ans et les petits doivent impérativement savoir nager.

- Prenez-le de la hauteur

En partenariat avec l’aérodrome de Besançon La Vèze, l’office de Tourisme et des congrès propose de découvrir l’écrin naturel qui entoure Besançon en prenant de la hauteur.

Août : Dimanche 31 à 11h

Septembre : Dimanche 28 à 11h

Octobre : Dimanche 26 à 11h

Le tarif de base est à fixé à 50 euros.

- En vélo sur la route des horlogers

Cette visite est l’occasion d’embarquer pour une balade guidée à vélo dans la capitale du Temps, à la découverte de ce patrimoine industriel exceptionnel.

Août : Dimanche 24 à 10h30

Le tarif de base est fixé à 11€ mais il est possible de louer un vélo, dans ce cas, le tarif passe à 36€.

- Courbet en lettres et passion

À l’occasion de la présentation inédite de la correspondance érotique entre Gustave Courbet et Mathilde Carly de Svazzema, cette visite permet de remonter le fil de la vie…

Août : Jeudi 7, Lundi 18

Septembre : Vendredi 12 et vendredi 19

Les horaires varient selon les jours, c’est ici pour les consulter.

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Autour du pont battant

Les visiteurs pourront se laisser tenter le temps d’une baldade d’une heure en compagnie d’un guide-conférencier et découvriront les secrets de cinq monuments emblématiques.

Août : Jeudi 21 à 18h

Septembre : Vendredi 19 ) 11h

Octobre : Vendredi 24 à 17h

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Autour de la porte noire

Un Arc de Triomphe qui s’ouvre de part et d’autre sur des vestiges antiques et reiglieux

Août : Vendredi 1er et Mercredi 27.

Septembre : Vendredi 26

Octobre : Lundi 27

Les horaires varient selon les jours, c’est ici pour les consulter.

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Patrimoine horloger de Besançon

Besançon est une capitale du temps dont le savoir-faire est reconnu par l’UNESCO depuis 2021. Cette visite permet de parti à la découverte de ce patrimoine industriel exceptionnel et de revivre les grandes heures de la ville. De l’installation des premiers horlogers à la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la fin des années 1970

Août : Vendredi 1 à 10h30

Septembre : Mardi 2 à 10h30

Octobre : Mercredi 8 à 17h

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Fort de Fontain

Le Fort de Fontain, construit entre 1874 et 1878, est considéré comme le fort le plus original du camp retranché de Besançon.

Août : Dimanche 3 à 10h

Octobre Dimanche 19 à 15h

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Autour palais Granvelle

Les visiteurs seront guidés le temps d’une balade d’une heure en compagnie d’un guide-conférencier et découvriront les secrets de cinq monuments emblématiques d’un des quartiers historiques de la ville.

Août : Lundi 4

Septembre : Vendredi 5

Octobre : Vendredi 3

Pour toutes ces dates, l’heure est fixée à 11h.

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Énigmes et mystères

Une exploration des mystères et des défis dans Besançon.

Août : mercredi 6 et vendredi 29

Octobre : Lundi 20 et Jeudi 30

Pour toutes ces dates, l’heure est fixée à 10h30.

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Besançon en toute fraîcheur

Accompagnés d’un guide-conférencier, les visiteurs partiront pour une balade à travers les îlots de fraîcheur au cœur de Besançon, labellisée Ville Verte. L’Occasion de découvrir l’histoire et l’évolution des parcs et jardins, entre patrimoine paysager et aménagement récents conçus pour s’adapter au changement climatique

Septembre : Jeudi 18 à 10h30

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Au son des clochers comtoise de Besançon

Coiffant près de 700 églises, les clochers avec un dôme à l’impérial représentent un patrimoine régional précieux. En compagnie d’un guide-conférencier, les participants découvriront les quatre clochers comtois du centre-ville de Besançon, à commencer par celui de la cathédrale Saint-Jean, revêtant une réelle importance.

Août : lundi 11 à 18h, Samedi 23 à 18h

Octobre : Mercredi 29 à 10h30

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Les cabordes un secret bisontin

Une visite randonné pour partir à la découverte des cabordes, accompagné d’un guide. Environ 8km. Abris de pierre sèche, les cabordes se fondent dans le paysage bisontin. Ces constructions uniques façonnées par des bâtisseurs francs-comtois invitent à explorer leur histoire et leur savoir-faire. Jadis utilisées par les vignerons pour stocker outils et récoltes, elles témoignent du lien ancien entre pierres et vigne.

Août : Mercredi 13 à 10h

Septembre : Samedi 6 à 14h

Octobre : Vendredi 10 à 14h

Le tarif unique est fixé à 9€. Attention, Inscription et réservation obligatoire pour cette balade.

- Autour de l’hôtel de ville

Les visiteurs se laisseront guider le temps d’une balade d’une heure en compagnie d’un guide-conférencier et découvriront les secrets de cinq monuments emblématiques d’un des quartiers de la ville.

Août : Jeudi 14 à 11h

Septembre : Lundi 15 à 18h

Octobre : Mercredi 15 à 17h

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Dansez au fil du temps

À l’occasion de l’exposition, « Chorégraphies. Dessiner, danser (XVII-XXe siècle) » présentée au musée des beaux-Arts et d’Archéologie, c’est l’occasion de découvrir comment la ville a vibré au rythme de la danse au fil des siècles. Des ballets d’antan aux créations contemporaines, le guide-conférencier emportera les visiteurs à travers les lieux emblématiques de la danse.

Août : Samedi 16 à 17h

Septembre : Mercredi 10 à 10h30

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Au fil des terrasse en pierre sèches

Pendant des siècles, la viticulture a été l’activité économique principale de Besançon. Elle a laissé un patrimoine bâti insoupçonné et pourtant tout proche du centre ancien. Guidées par les bénévoles de l’association, les curieux parcourront la colline de Bregille. Une balade entre histoire et nature, à la découverte des terrasses, des construction en pierre sèche, des vignes replantées et des moutons qui entretiennent les espaces.

Août : Samedi 23 à 10h

La visite est gratuite mais la réservation est obligatoire.

- Vesontio l’antique

Visite guidée donnant l’occasion de plonger au cœur de Vesontio, l’ancienne Besançon gallo-romaine.

Août : Mardi 26 à 10h30

Septembre : Lundi 29 à 15h

Octobre : Jeudi 23 à 15h

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- Nos célèbres bisontines

Audacieuses, inspirantes et engagées, cette visite retracera l’héritage des gemmes illustres de Besançon.

Août : Jeudi 28 à 15h

Septembre : Mardi 23 à 10h30

Octobre : Mercredi 33 à 10h30

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

- L’art dans l’espace public « Du patrimoine au street art »

Comment les artistes d’hier et d’aujourd’hui transforment l’espace public en lieu d’expression ?

Août : Samedi 30 à 18h

Septembre : Mercredi 17 à 18h

Octobre : Mardi 28 à 10h30

Le tarif de base est fixé à 12 euros, tarif unique.

- Besançon sous l’occupation

Du jeudi 6 juin 1940 qui voit l’apparition des avions allemands dans le ciel bisontin à la libération de la ville le 8 septembre 1944.

Septembre : Samedi 6 à 16h

Tarif de base à 9€, tarif réduit à 6€ pour les étudiants, les moins de 18 ans, les associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.