Haut-Doubs
Sport

"Qui veut battre les lÃ©gendes ?", le dÃ©fi sportif lancÃ© par Ayaqâ€¦

PubliÃ© le 30/08/2025 - 18:01
Mis Ã  jour le 29/08/2025 - 10:58

Ayaq, marque outdoor crÃ©Ã©e en 2020 par lâ€™ancien champion olympique franc-comtois de biathlon Vincent Defrasne, propose aux amateurs de sport de se mesurer Ã  plusieurs champions le 2 octobre 2025 au cÅ“ur du Haut-Doubsâ€¦

© Ayaq
Et si vous vous mesuriez Ã  Vincent Defrasne ? Mike Horn ? Alex Vizeo ? Pat Burgener ? ou encore ChloÃ© Chevalier ? Câ€™est le dÃ©fi que lance la marque Ayaq en octobre prochain. Si 16 noms de champions ont Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©s, ils seront 30 au total Ã  faire le dÃ©placement et affronter les volontaires de la rÃ©gionâ€¦

Qui sont les champions Ã  affronter ?

  • Vincent Defrasne, champion olympique franc-comtois de biathlon Ã  Turin en 2006
  • Mike Horn, sportif de lâ€™extrÃªme ayant parcouru les quatre coins du monde
  • Alex Vizeo, pionnier du vlog de voyage en France,
  • Le snowboarder suisse Pat Burgener, mÃ©daillÃ© mondial et habituÃ© des Jeux olympiques
  • L'expert des trails les plus extrÃªmes, Kevin Moncelli
  • En biathlon, ChloÃ© Chevalier affiche dÃ©jÃ  trois victoires en Coupe du monde avec lâ€™Ã©quipe de France
  • Benjamin Friant, quant Ã  lui, rÃ©volutionne la glisse avec son foil trottinette
  • Constance Schaerer est devenue la plus jeune FranÃ§aise Ã  atteindre lâ€™Everest
  • Kenny Cerrou, amoureux de nature et de libertÃ©, parcourt le monde Ã  pied ou Ã  vÃ©lo Ã  la recherche dâ€™horizons inexplorÃ©s
  • Le grimpeur et alpiniste Mathieu Maynadier
  • Isabelle Fabre, aventuriÃ¨re du vent et de la glisse,
  • La reine du skicross OphÃ©lie David avec ses 7 globes de Cristal
  • JÃ©rÃ©my Nicollin, champion de javelot et plongeur extrÃªme
  • Cyril Despres, quintuple vainqueur du Dakar Ã  moto,
  • Yoann Stuck, coureur au parcours trÃ¨s atypique et qui vient de remporter la MCC Ã  Chamonix.
  • Matthieu Stefani, entrepreneur Ã  succÃ¨s et crÃ©ateur de podcasts incontournables comme _GÃ©nÃ©ration Do It Yourself_ et _La Martingale_

Comment et qui peut participer ?

"Cet Ã©vÃ©nement unique rÃ©unira 15 Ã©quipes de quatre personnes, prÃªtes Ã  se confronter Ã  une Ã©quipe composÃ©e de mÃ©daillÃ©s olympiques, champions du monde et figures emblÃ©matiques de lâ€™outdoor", nous est-il prÃ©cisÃ©.

Pour faire partie de la sÃ©lection :

  • Suivre le compteÂ @ayaq_mountain
  • Suivre leÂ compte instagram de l'athlÃ¨teÂ qui participe Ã  l'aventure
  • CommenterÂ son post enÂ identifiantÂ une personne avec qui vous partagez vos expÃ©riences outdoor
  • Avant le 15 septembre, l'athlÃ¨te fera une sÃ©lection dans sa communautÃ© parmi ceux qui suivent leur compte et le compte AYAQ. Vous ferez partie de son Ã©quipe.

PubliÃ© le 30 aout Ã  18h01 par HÃ©lÃ¨ne L.
