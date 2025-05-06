"Qui veut battre les lÃ©gendes ?", le dÃ©fi sportif lancÃ© par Ayaqâ€¦

Et si vous vous mesuriez Ã Vincent Defrasne ? Mike Horn ? Alex Vizeo ? Pat Burgener ? ou encore ChloÃ© Chevalier ? Câ€™est le dÃ©fi que lance la marque Ayaq en octobre prochain. Si 16 noms de champions ont Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©s, ils seront 30 au total Ã faire le dÃ©placement et affronter les volontaires de la rÃ©gionâ€¦
Qui sont les champions Ã affronter ?
- Vincent Defrasne, champion olympique franc-comtois de biathlon Ã Turin en 2006
- Mike Horn, sportif de lâ€™extrÃªme ayant parcouru les quatre coins du monde
- Alex Vizeo, pionnier du vlog de voyage en France,
- Le snowboarder suisse Pat Burgener, mÃ©daillÃ© mondial et habituÃ© des Jeux olympiques
- L'expert des trails les plus extrÃªmes, Kevin Moncelli
- En biathlon, ChloÃ© Chevalier affiche dÃ©jÃ trois victoires en Coupe du monde avec lâ€™Ã©quipe de France
- Benjamin Friant, quant Ã lui, rÃ©volutionne la glisse avec son foil trottinette
- Constance Schaerer est devenue la plus jeune FranÃ§aise Ã atteindre lâ€™Everest
- Kenny Cerrou, amoureux de nature et de libertÃ©, parcourt le monde Ã pied ou Ã vÃ©lo Ã la recherche dâ€™horizons inexplorÃ©s
- Le grimpeur et alpiniste Mathieu Maynadier
- Isabelle Fabre, aventuriÃ¨re du vent et de la glisse,
- La reine du skicross OphÃ©lie David avec ses 7 globes de Cristal
- JÃ©rÃ©my Nicollin, champion de javelot et plongeur extrÃªme
- Cyril Despres, quintuple vainqueur du Dakar Ã moto,
- Yoann Stuck, coureur au parcours trÃ¨s atypique et qui vient de remporter la MCC Ã Chamonix.
- Matthieu Stefani, entrepreneur Ã succÃ¨s et crÃ©ateur de podcasts incontournables comme _GÃ©nÃ©ration Do It Yourself_ et _La Martingale_
Comment et qui peut participer ?
"Cet Ã©vÃ©nement unique rÃ©unira 15 Ã©quipes de quatre personnes, prÃªtes Ã se confronter Ã une Ã©quipe composÃ©e de mÃ©daillÃ©s olympiques, champions du monde et figures emblÃ©matiques de lâ€™outdoor", nous est-il prÃ©cisÃ©.
Pour faire partie de la sÃ©lection :
- Suivre le compteÂ @ayaq_mountain
- Suivre leÂ compte instagram de l'athlÃ¨teÂ qui participe Ã l'aventure
- CommenterÂ son post enÂ identifiantÂ une personne avec qui vous partagez vos expÃ©riences outdoor
- Avant le 15 septembre, l'athlÃ¨te fera une sÃ©lection dans sa communautÃ© parmi ceux qui suivent leur compte et le compte AYAQ. Vous ferez partie de son Ã©quipe.