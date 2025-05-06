"Qui veut battre les lÃ©gendes ?", le dÃ©fi sportif lancÃ© par Ayaqâ€¦

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Ayaq, marque outdoor crÃ©Ã©e en 2020 par lâ€™ancien champion olympique franc-comtois de biathlon Vincent Defrasne, propose aux amateurs de sport de se mesurer Ã plusieurs champions le 2 octobre 2025 au cÅ“ur du Haut-Doubsâ€¦

Et si vous vous mesuriez Ã Vincent Defrasne ? Mike Horn ? Alex Vizeo ? Pat Burgener ? ou encore ChloÃ© Chevalier ? Câ€™est le dÃ©fi que lance la marque Ayaq en octobre prochain. Si 16 noms de champions ont Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©s, ils seront 30 au total Ã faire le dÃ©placement et affronter les volontaires de la rÃ©gionâ€¦

Qui sont les champions Ã affronter ?

Vincent Defrasne, champion olympique franc-comtois de biathlon Ã Turin en 2006

Mike Horn, sportif de lâ€™extrÃªme ayant parcouru les quatre coins du monde

Alex Vizeo, pionnier du vlog de voyage en France,

Le snowboarder suisse Pat Burgener, mÃ©daillÃ© mondial et habituÃ© des Jeux olympiques

L'expert des trails les plus extrÃªmes, Kevin Moncelli

En biathlon, ChloÃ© Chevalier affiche dÃ©jÃ trois victoires en Coupe du monde avec lâ€™Ã©quipe de France

Benjamin Friant, quant Ã lui, rÃ©volutionne la glisse avec son foil trottinette

Constance Schaerer est devenue la plus jeune FranÃ§aise Ã atteindre lâ€™Everest

Kenny Cerrou, amoureux de nature et de libertÃ©, parcourt le monde Ã pied ou Ã vÃ©lo Ã la recherche dâ€™horizons inexplorÃ©s

Le grimpeur et alpiniste Mathieu Maynadier

Isabelle Fabre, aventuriÃ¨re du vent et de la glisse,

La reine du skicross OphÃ©lie David avec ses 7 globes de Cristal

JÃ©rÃ©my Nicollin, champion de javelot et plongeur extrÃªme

Cyril Despres, quintuple vainqueur du Dakar Ã moto,

Yoann Stuck, coureur au parcours trÃ¨s atypique et qui vient de remporter la MCC Ã Chamonix.

Matthieu Stefani, entrepreneur Ã succÃ¨s et crÃ©ateur de podcasts incontournables comme _GÃ©nÃ©ration Do It Yourself_ et _La Martingale_

Comment et qui peut participer ?

"Cet Ã©vÃ©nement unique rÃ©unira 15 Ã©quipes de quatre personnes, prÃªtes Ã se confronter Ã une Ã©quipe composÃ©e de mÃ©daillÃ©s olympiques, champions du monde et figures emblÃ©matiques de lâ€™outdoor", nous est-il prÃ©cisÃ©.

Pour faire partie de la sÃ©lection :