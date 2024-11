Mike Horn rejoint le capital et la marque créée par Vincent Defrasne

"L’entreprise jurassienne est fière d'annoncer l'entrée de Mike Horn, le plus grand explorateur des temps modernes, au sein de son capital et de son équipe. Cette collaboration marque un tournant pour la société, qui entend aller encore plus loin en matière de technologie, de développement durable et d’exploration", indique Ayaq dans un communiqué.

Et d’ajouter : "Fort de ses valeurs de respect de la nature, d'innovation et de dépassement de soi, Mike Horn partagera sa vision et son expérience pour soutenir la croissance de l'entreprise et promouvoir l'aventure responsable".

Un ambassadeur de la marque

Ayaq" ou "la neige sur les vêtements" en langage inuit. Le nom de la marque n'a pas été choisi au hasard. "Ayaq" signifie "neige sur les vêtements en Inuit", nous expliquait Vincent Defrasne en mars 2021. "Ces populations ont de nombreux mots pour désigner la neige. Nous voulions apporter un clin d'œil avec toute la poésie qu'il y a derrière. C'est aussi un message fort, car les Inuits sont les premiers à souffrir du réchauffement climatique".

La marque se veut également écoresponsable. L’idée a donc été d'utiliser des matériaux recyclés et naturels.

"C’est une opportunité unique pour moi de traduire concrètement mon vécu dans le développement de produits très techniques pensés pour les amoureux des grands espaces et les explorateurs. Les piliers d'AYAQ — technicité, éco-conception et fabrication européenne — résonnent particulièrement avec mes activités de toujours. Il faudrait davantage d’entreprises comme AYAQ", indique Mike Horn.

Lancement d'un crowfunding et présentation d'une nouvelle collection

La première décision forte de Vincent Defrasne et Mike Horn est de lancer une opération financement en crowdfunding, en associant AYAQ à la plateforme Crowdcube, leader en Europe, avec pour objectif de créer une communauté internationale d’explorateurs qui partagent les valeurs et les ambitions de la marque au flocon. Le lancement de la campagne de crowdfunding sur crowdcube permettra de créer une communauté autour des valeurs de la marque. Il sera possible de participer à partir du 3 décembre sur le site internet.

La marque créée par un ancien champion olympique

Pour rappel, Vincent Defrasne a été sacré champion olympique en 2006 à Turin où il avait battu le norvégien Ole Einar Bjoerndalen dans un sprint final haletant.