Rassemblement à Besançon pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah

"Il aura donc fallu 11 demandes de remise en liberté pour que Georges Ibrahim Abdallah soit libéré après plus de 40 ans de détention, libérable depuis plus de 25 ans. Enfin, jeudi 17 juillet, la nouvelle que nous espérions tous et toutes est tombée, Georges Ibrahim Abdallah est libre et va pouvoir renter au Liban dès demain. La justice française joue enfin son rôle", souligne l’association dans un communiqué.

Lors de ce rassemblement, l’association France Palestine Solidarité en a profité pour distribuer des tracts en soutien au peuple palestinien.