Remaniement du gouvernement : quels sont les ministres susceptibles d'être éjectés ?

Qui devra léguer sa place ? Quand certains parlent d'une dizaine de ministres concernés, d'autres évoquent six ou sept. Si personne ne connaît réellement le nombre exact, quelques noms sortent déjà sur le devant de la scène médiatique...

Marlène Schiappa

Connue pour son omniprésence dans les médias et sauvée du dernier gouvernement après avoir été écartée à la réélection d’Emmanuel Macron, la secrétaire d’État chargé de l’Économie sociale et de la vie associative a surtout fait parler d’elle pour son interview vivement critiquée dans le magazine Playboy et pour son affaire dans l'implication du Fonds Marianne. Si Marlène Schiappa a nié avoir participé aux choix, ses justifications ont peiné à convaincre lors de son audition par le Sénat.

Pap Ndiaye et François Braun

Une autre question se pose : à quelques semaines de la rentrée scolaire, Emmanuel Macron va-t-il remplacer son ministre de l’Éducation ? Nommé en mai 2022 à la surprise générale, Pap Ndiaye se montre discret médiatiquement, ce qui tranche avec son prédécesseur : Jean-Michel Blanquer.

D'autres noms en boucle

Plusieurs autres noms reviennent parmi les ministres menacés. C’est le cas de Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, autrefois directeur de la Croix-Rouge. Mais aussi celui de Jean-François Carenco, ministre des Outre-mer dont les fonctions pourraient venir s’ajouter à celles de Gérald Darmanin. Ou encore celui d’Olivier Klein, ministre délégué à la Ville.

Info +

Selon l’Élysée, une expression publique du président sera prévue cette semaine. « Le président de la République compte préparer la rentrée en rappelant le cap clair qui est le sien et en rassemblant fortement après cette période. Il s’en expliquera d’ici la fin de la semaine », a indiqué l’Élysée.