Franche-Comté
Société
La recette du week-end

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Publié le 13/09/2025 - 12:00
Mis à jour le 11/09/2025 - 15:40

Pour fêter le retour de la commercialisation du Mont d'Or, nous vous proposons pour ce week-end des 13 et 14 septembre 2025 une recette de saison à base du vacherin le plus célèbre de Franche-Comté… Elle nous vient du syndicat interprofessionnel du Mont d’Or.

© © Syndicat du Mont d’or AOP
© © Syndicat du Mont d’or AOP
  • Temps de préparation : 30 minutes
  • Pour deux personnes 

Ingrédients 

  • 180 g de riz arborio
  • 500 ml de bouillon de volaille
  • 35 g de Mont d’Or
  • 17 g de de beurre
  • Une belle truffe

Etapes de la recette : 

  • Faites fondre le beurre avec l’échalote finement ciselée, ajoutez le riz et faites revenir pendant 2 à 3 min.
  • Incorporez petit à petit le bouillon déjà chaud, en tournant régulièrement.
  • Au bout de 20 min, le risotto doit être crémeux et le bouillon absorbé. Ajoutez le Mont d’Or en remuant.
  • Émincez la truffe en gardant quelques lamelles pour la décoration. Incorporez la truffe dans le risotto avant de servir.

Bon appétit !

Publié le 13 septembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

