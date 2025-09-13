Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

- Temps de préparation : 30 minutes
- Pour deux personnes
Ingrédients
- 180 g de riz arborio
- 500 ml de bouillon de volaille
- 35 g de Mont d’Or
- 17 g de de beurre
- Une belle truffe
Etapes de la recette :
- Faites fondre le beurre avec l’échalote finement ciselée, ajoutez le riz et faites revenir pendant 2 à 3 min.
- Incorporez petit à petit le bouillon déjà chaud, en tournant régulièrement.
- Au bout de 20 min, le risotto doit être crémeux et le bouillon absorbé. Ajoutez le Mont d’Or en remuant.
- Émincez la truffe en gardant quelques lamelles pour la décoration. Incorporez la truffe dans le risotto avant de servir.
Bon appétit !