Franche-Comté
Vie locale

Saucisse de Montbéliard : qui a remporté la médaille d’or ?

Publié le 23/11/2025 - 17:43
Mis à jour le 23/11/2025 - 17:43

Vendredi 21 novembre 2025, les adhérents de l’association de défense et promotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté ont pu féliciter le grand gagnant de l’édition 2025 du concours de la meilleure saucisse de Montbéliard…

© A2M
© A2M

Les résultats ont été annoncés en direct du Stade Bonal, juste avant le coup d’envoi du match FCSM / Dijon FCO. Lors de deux sessions de dégustation, un jury averti évalue les candidates selon des critères précis : couleur homogène, belle présentation, texture en bouche, équilibre entre souplesse et fermeté, saveurs authentiques et arôme fumé.

Zoom sur le palmarès

  • Morteau Saucisse (à Morteau) obtient la médaille d’Or
  • Franche-Comté Salaisons (à Montbéliard) est médaille d’argent
  • Tuyé du Papy Gaby (Gilley) reçoit la médaille de bronze

A propos de la saucisse de Montbéliard

Au XIVe siècle, la Montbéliard se nomme andouille ou andouillette. Elle se différencie des autres saucisses par une recette originale : un mélange de maigre et de gras de porc local, assaisonné d’ail et de carvi (plante régionale aussi appelée cumin des prés), longuement séché en cheminée où l’on brûle des résineux. Présente dans tous les garde-manger, la saucisse de Montbéliard fait alors partie de l’alimentation quotidienne des locaux.

Infos +

  • 23 fabricants d’aliments du bétail
  • 156 éleveurs
  • 17 abatteurs-découpeurs
  • 23 fabricants
  • 6 559 tonnes produites en 2024
  • Soit plus de 36 millions de saucisses

"On consomme une saucisse de Montbéliard chaque seconde", souligne l’association.

saucisse de montbéliard

Publié le 23 novembre à 17h43 par Hélène L.
