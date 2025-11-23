Saucisse de Montbéliard : qui a remporté la médaille d’or ?

Les résultats ont été annoncés en direct du Stade Bonal, juste avant le coup d’envoi du match FCSM / Dijon FCO. Lors de deux sessions de dégustation, un jury averti évalue les candidates selon des critères précis : couleur homogène, belle présentation, texture en bouche, équilibre entre souplesse et fermeté, saveurs authentiques et arôme fumé.
Zoom sur le palmarès
- Morteau Saucisse (à Morteau) obtient la médaille d’Or
- Franche-Comté Salaisons (à Montbéliard) est médaille d’argent
- Tuyé du Papy Gaby (Gilley) reçoit la médaille de bronze
A propos de la saucisse de Montbéliard
Au XIVe siècle, la Montbéliard se nomme andouille ou andouillette. Elle se différencie des autres saucisses par une recette originale : un mélange de maigre et de gras de porc local, assaisonné d’ail et de carvi (plante régionale aussi appelée cumin des prés), longuement séché en cheminée où l’on brûle des résineux. Présente dans tous les garde-manger, la saucisse de Montbéliard fait alors partie de l’alimentation quotidienne des locaux.
Infos +
- 23 fabricants d’aliments du bétail
- 156 éleveurs
- 17 abatteurs-découpeurs
- 23 fabricants
- 6 559 tonnes produites en 2024
- Soit plus de 36 millions de saucisses
"On consomme une saucisse de Montbéliard chaque seconde", souligne l’association.