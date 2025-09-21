Dimanche 21 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Belfort
Société

Sécheresse 2025 : Damien Meslot invite les habitants à signaler d’éventuelles fissures à leur domicile

Publié le 21/09/2025 - 17:27
Mis à jour le 21/09/2025 - 17:33

Suite à la sécheresse de cet été, plusieurs Belfortains se sont signalés auprès de la mairie, afin de déclarer l’apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de leur habitation, a annoncé le 19 septembre 2025 Damien Meslto, maire de Belfort. Les victimes sont invitées à se signaler…

Damien Meslot © Page Facebook officielle de Damien Meslot
Damien Meslot © Page Facebook officielle de Damien Meslot

"Nous prenons le sujet très au sérieux et nous avons d’ores et déjà ouvert un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès du ministère de l’Intérieur. Il est important de rappeler que sans reconnaissance, les assurances n’interviennent pas et les gens doivent assumer le coût entier des travaux de réparation qui sont souvent très lourds", poursuit le maire.

"Les conséquences peuvent être graves. C’est pourquoi, je me rends chez les habitants pour constater les dégâts, obtenir des photographies, des explications, et ainsi mieux défendre le dossier que la Ville", conclut Damien Meslot..

Si vous êtes concerné par l’apparition de fissures à votre domicile depuis cet été, signalez-vous auprès de :

  • Monsieur le Maire
  • Hôtel de Ville et du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération -
  • Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex
  • 03 84 54 24 24
Publié le 21 septembre à 17h27 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Franche-Comté
Economie Société

Le Crédit Agricole Franche-Comté lance sa fondation d’entreprise

Le Crédit Agricole Franche-Comté a lancé ce jeudi 18 septembre à la Saline royale d’Arc-et-Senans, la création de sa fondation d’entreprise, dotée d’un budget de 2,5 millions d’euros sur cinq ans. L’objectif affiché est de renforcer son action dans le mécénat et de soutenir des projets structurants sur le territoire.

crédit agricole franche-Comté fondation crédit agricole
Publié le 19 septembre à 09h54 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

La Bourgogne-Franche-Comté, région la plus touchée par la vulnérabilité énergétique

Selon une étude de l’Insee Bourgogne-Franche-Comté, 295.000 ménages de la région doivent consacrer plus de 9,2 % de leur revenu disponible pour maintenir un confort thermique standard dans leur logement. Cela représente 24 % des ménages, un taux bien supérieur à la moyenne nationale de 17,4 %. ”La Bourgogne-Franche-Comté est la région la plus touchée par la vulnérabilité énergétique liée au logement”, souligne le rapport de l’Insee BFC.

argent chauffage énergie étude Insee rénovation energetique vulnérabilité énergétique
Publié le 19 septembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Economie Société

Cap vers l’emploi à Besançon : plus de 3.850 visiteurs pour la 4e édition

La quatrième édition du salon Cap vers l’emploi s’est tenue ce jeudi 18 septembre au parc des expositions Micropolis à Besançon. Organisé par Grand Besançon Métropole avec le soutien du Département du Doubs, l’événement a réuni plus de 3.850 personnes venues à la rencontre des 143 entreprises, institutions et cabinets de recrutement présents. Au total, plus de 1.000 offres d’emploi étaient proposées.

cap vers l'emploi emploi groupe doras métier nicolas bodin
Publié le 18 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Société

18 septembre : une mobilisation forte avec 5.500 personnes (CGT) dans les rues ce jeudi à Besançon

Une semaine après la première journée d’action du mouvement "Bloquons tout !", la mobilisation sociale se fait de nouveau sentir ce jeudi 18 septembre partout en France, y compris à Besançon. La journée est marquée par plusieurs actions : des blocages dans des lycées, une manifestation de professionnels de santé et une marche intersyndicale dans le centre-ville.

blocage bloquons tout manifestation pharmacie
Publié le 18 septembre à 16h09 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Festival de black metal néonazi : le préfet du Doubs prononce l’interdiction dans le département

Le préfet du Grand Est a demandé mardi 16 septembre 2025 d'élargir à toute la région, ainsi qu'à la Bourgogne-Franche-Comté, l'interdiction d'un festival de black metal néonazi potentiellement prévu le week-end prochain dans un lieu pas clairement déterminé, et déjà interdit dans la Meuse. Le préfet du Doubs a acté cette décision pour le département ce jeudi 18 septembre 2025. 

concert interdiction musique néonazi préfecture
Publié le 18 septembre à 11h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice Société

Rentrée du TA de Besançon : “La justice administrative est attaquée parfois de manière violente, ce qui interroge sur l’État de droit”

L’audience de rentrée solennelle du tribunal administratif de Besançon s’est tenue ce mardi 16 septembre 2025. Elle a été animée par la présidente Cathy Schmerber, en présence des magistrats, personnels de la juridiction, ainsi que le préfet du Doubs, la maire de Besançon, ainsi que plusieurs élus et représentants des forces de l’ordre et de l’armée.

cathy schmerber tribunal administratif
Publié le 16 septembre à 17h25 par Alexane

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

Le Crédit Agricole Franche-Comté lance sa fondation d’entreprise
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

La boutique Kiko Milano a ouvert à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Fonds d’artichauts gratinés au Mont d’Or

Sondage

 15.69
pluie modérée
le 21/09 à 18h00
Vent
0.98 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
94 %
 