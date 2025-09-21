Sécheresse 2025 : Damien Meslot invite les habitants à signaler d’éventuelles fissures à leur domicile

Suite à la sécheresse de cet été, plusieurs Belfortains se sont signalés auprès de la mairie, afin de déclarer l’apparition de fissures à l’intérieur et à l’extérieur de leur habitation, a annoncé le 19 septembre 2025 Damien Meslto, maire de Belfort. Les victimes sont invitées à se signaler…

"Nous prenons le sujet très au sérieux et nous avons d’ores et déjà ouvert un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès du ministère de l’Intérieur. Il est important de rappeler que sans reconnaissance, les assurances n’interviennent pas et les gens doivent assumer le coût entier des travaux de réparation qui sont souvent très lourds", poursuit le maire.

"Les conséquences peuvent être graves. C’est pourquoi, je me rends chez les habitants pour constater les dégâts, obtenir des photographies, des explications, et ainsi mieux défendre le dossier que la Ville", conclut Damien Meslot..

Si vous êtes concerné par l’apparition de fissures à votre domicile depuis cet été, signalez-vous auprès de :