Néanmoins, la Ville de Pontarlier appelle la population a rester vigilante en expliquant que "les quantités d’eau tombés au cours des dernières semaines ne suffisent pas à combler des trois mois de pluie manquants et il n’est pas exclu que leur effet se dissipe".

De plus, "il n’existe aucune certitude sur les précipitations dans les mois à venir, un scénario plus sec et plus chaud restant prévu par Météo France", indique la Ville.