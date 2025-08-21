Jeudi 21 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Grand Besançon Métropole
Economie Nature

Sécuriser l’apport en eau : Grand Besançon Métropole inaugure deux nouveaux forages

Publié le 21/08/2025 - 12:00
Mis à jour le 21/08/2025 - 10:27

Le lundi 18 août 2025, le préfet du Doubs a placé le département en alerte renforcée sécheresse, entraînant des mesures de restriction pour l’utilisation de l’eau. Dans un contexte de changement climatique, de tels épisodes pourraient se multiplier. C’est pourquoi, le mercredi 20 août, Grand Besançon Métropole a inauguré deux forages, qui contribuent à sécuriser l’approvisionnement en eau de Besançon et de ses environs.

© Salomé Fabre
Christophe Lime © Salomé Fabre
© Salomé Fabre
Élodie Recchia © Salomé Fabre
1/4 - © Salomé Fabre
2/4 - Christophe Lime © Salomé Fabre
3/4 - © Salomé Fabre
4/4 - Élodie Recchia © Salomé Fabre

Ce mercredi 20 août 2025, des acteurs de la gestion de l’eau et de l’industrie se sont réunis à Novillard pour l’inauguration d’un forage, mis en service au début de l’été, qui approvisionne environ 45 000 personnes. Le projet, d’un coût de 516 750€, est principalement financé par GBM.

Christophe Lime, vice-président de GBM en charge de l’eau et de l’assainissement, a souligné l’importance de ce forage à Novillard : "c’est une ressource en eau extrêmement conséquente sous nos pieds, (…) qui bouge assez peu sur les périodes d’étiage." (période dans l’année où les débits passent en dessous d’une valeur seuil)

À terme, l’objectif de cette nouvelle source est de "diviser par deux" les prélèvements de la Loue à la station de Chenecey-Buillon : "on va chercher une nouvelle ressource, ce qui nous permet de moins reprendre sur les autres sources comme la Loue, sur l’ensemble du territoire." Celle-ci est considérée comme une rivière "fragile", nécessitant une régénération en période de sécheresse.

En plus du forage de Novillard…

Lors de cet événement, Christophe Lime a également évoqué l’ouverture d’un autre forage près de Geneuille, mis en place le 7 juillet 2025, destiné à réalimenter environ 14 416 habitants répartis sur neuf communes. Les coûts de ce forage s’élèvent à 229 926€.

Par ailleurs, l’élu a évoqué l’interconnexion prévue entre Chalèze et Besançon, qui doit sécuriser l’approvisionnement en eau dans le futur : "l’objectif à terme, c’est que toutes les communes de Grand Besançon Métropole aient deux alimentations."

© GBM

Cette interconnexion entre les deux villes vise à limiter le prélèvement sur la ressource de Chalèze, en alimentant une partie du village grâce à un réseau situé sous la route départementale 683, en provenance de Besançon. Le coût des travaux est de 245 000 €, avec une mise en service prévue pour janvier 2026.

« Sécuriser la ressource »

Christophe Lime a ensuite évoqué les objectifs des travaux en lien avec le changement climatique : "on a aujourd’hui le climat qu’avait Lyon y’a 20 ans (…) on aura peut-être dans 20 ans le climat de Montpellier (…) l’arrêté de la préfecture montre bien les difficultés qu’il peut y avoir sur l’ensemble du territoire."

Bien que la ville de Besançon ait historiquement interconnecté toutes ses sources pour éviter que les habitants soient privés d’eau en cas de pollution ou de défaillance, la problématique des sécheresses semble s’intensifier : "il faut anticiper ce qui va se passer", a souligné l'élu.

L’objectif principal est "une sécurisation sur l’intégralité du territoire", annonce-t-il, tout en précisant qu’il ne s’agit pas de consommer plus : "c’est pas parce qu’on va chercher un certain nombre de ressources que c’est "open bar", comme diraient certains." Christophe Lime a insisté sur la nécessité de réduire les prélèvements pour garantir l’approvisionnement complet de GBM. Il a annoncé le lancement d’une campagne de sensibilisation pour "éviter de gaspiller l’eau, tout particulièrement en période de sécheresse."

© Salomé Fabre

Celle-ci s’appuiera sur un système de télérelève : grâce à des capteurs installés sur les camions poubelles, il sera possible d’effectuer des relevés réguliers de la consommation d’eau et d’identifier les "points faibles" des réseaux d’approvisionnement. Il a ajouté : "il s’agit d’apporter un service supplémentaire aux usagers (…) en finalité, cela va nous permettre de savoir exactement lorsqu’on a des réseaux qui sont fuyards, pour pouvoir augmenter le taux de rentabilité."

Une collaboration étroite avec le comité scientifique

Élodie Recchia, hydrogéologue et membre du comité scientifique pour la DREAL Bourgogne Franche-Comté, a profité de cette inauguration pour expliquer le processus scientifique qui précède ces projets de forage. Depuis 2017, la collectivité a choisi d’être accompagnée par des scientifiques dans cette initiative : "c’est la seule collectivité qui a fait ce choix là au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté".

Le comité comprend des chercheurs de l’Université Pierre et Marie Curie, des spécialistes du BRGM, ainsi que des représentants de l’état tels que l’ARS, la DREAL et l’agence de l’eau, afin d’avoir une vision scientifique et financière. Pour Élodie Recchia, l’objectif est "d’accompagner la collectivité sur l’ensemble des investigations complémentaires à mener pour protéger cette ressource."

Parmi les études menées, elle met en avant la création d’un modèle hydrogéologique en trois dimensions, "assez novateur", permettant de comprendre "où sont les zones de recharge, comment circule l’eau, d’évaluer les vitesses de transfert… "

© Salomé Fabre

Elle souligne que ces travaux sont indispensables, pour éviter une surexploitation de "l’aquifère" (terrain perméable permettant l’écoulement d’une nappe souterraine et le captage de l’eau). Le comité définit des zones de sauvegarde qui pourraient être mises en péril en cas de sécheresse, et où il est crucial de favoriser l’infiltration de l’eau pour garantir la disponibilité sur le long terme.

Pour Élodie Recchia, cette coopération enrichit les connaissances des deux côtés : "ça permet d’aller de l’avant sur la protection de la ressource, d’anticiper l’impact du changement climatique, et ça nous permet aussi, nous, scientifiques, d’accompagner la collectivité et d’être dans l’action publique, de sortir un peu de notre zone de confort."

christophe lime forage gestion de l'eau Grand Besançon Métropole source de la loue

Publié le 21 aout à 12h00 par Salomé F. • Membre
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Grand Besançon Métropole
Economie Nature

Sécuriser l’apport en eau : Grand Besançon Métropole inaugure deux nouveaux forages

Le lundi 18 août 2025, le préfet du Doubs a placé le département en alerte renforcée sécheresse, entraînant des mesures de restriction pour l’utilisation de l’eau. Dans un contexte de changement climatique, de tels épisodes pourraient se multiplier. C’est pourquoi, le mercredi 20 août, Grand Besançon Métropole a inauguré deux forages, qui contribuent à sécuriser l’approvisionnement en eau de Besançon et de ses environs.

christophe lime forage gestion de l'eau Grand Besançon Métropole source de la loue
Publié le 21 aout à 12h00 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Concours ”Initiative au féminin” : l’appel à candidature est ouvert en Bourgogne Franche-Comté

”Initiative au féminin” a été créé pour récompenser des femmes qui ont franchi le pas de la création ou de la reprise d’entreprise. Les femmes qui ont un projet d’entreprise en Bourgogne Franche-Comté sont appelées à participer au concours 2025 pour tenter de remporter une dotation financière.

entreprise femme
Publié le 20 aout à 16h41 par Elodie Retrouvey
France
Economie Education

La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée ce mardi 19 août 2025 aux familles concernées ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Elle est destinée à aider les familles à "assumer le coût de la rentrée scolaire" rappelle sur la caisse d’allocation familiale (CAF) sur son site internet. On passe en revue ce qu’il faut savoir sur cette aide à la rentrée.

aide allocation caf finances rentree scolaire
Publié le 19 aout à 10h55 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Santé

Sondage – Seriez-vous prêt à consommer des médicaments recyclés ?

C’est l’une des dernières proposition de la ministre du Travail et de la Santé Catherine Vautrin, recycler les médicaments rapportés en pharmacie afin de limiter le gaspillage des médicaments estimé à 1,5 milliard d’euros par an. Les médicaments seraient alors, après analyses, remis dans le marché. Mais, en tant que consommateur, seriez-vous prêt à prendre des médicaments recyclés ? C’est notre sondage de la semaine !

médicament ministre de la santé recyclage sondage
Publié le 18 aout à 14h41 par Elodie Retrouvey
Pontarlier
Economie Société

Un cabinet pontissalien se donne pour mission de “simplifier la vie administrative des contribuables”

À Pontarlier, le cabinet Dolorès analyse les taxes locales pour corriger les erreurs fréquentes de calcul pour les particuliers comme pour les professionnels. Et des erreurs, il y en a beaucoup, soit 30% des déclarations en France. Vincent Humbert nous éclaire sur un système souvent opaque et nous livre ses conseils…

dolores impôts taxe taxe foncière vincent humbert
Publié le 21 aout à 10h03 par Alexane
France
Economie Société

Arnaques à l’assurance retraite : la caisse nationale d’assurance vieillesse tire la sonnette d’alarme

En ce mois d’août 2025, les arnaques sur internet se multiplient, et visent souvent les plus vulnérables. De plus en plus, de faux conseillers en assurances retraites promettent des placements lucratifs, sous couvert de prétendues revalorisations. Il est important de prendre conscience des dangers de telles menaces pour mieux s’en protéger.

arnaque caisse nationale d'assurance vieillesse faux conseillers retraites
Publié le 12 aout à 14h00 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Economie Nature

Un dispositif permettant d’abreuver les vaches grâce à l’eau de pluie installée dans le Doubs

Lancée en 2024 par l’entreprise Ocene, Ekorain est une innovation qui permet de réutiliser l’eau de pluie traitée pour abreuver les animaux d’élevage. Une première installation de ce dispositif a été mis en place dans une exploitation laitière de Mont-de-Laval dans le Doubs. 

eau de pluie éleveur innovation
Publié le 12 aout à 11h42 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Un nouvel appel à projets pour soutenir la filière graines et plants

Dans le cadre de la planification écologique et du plan national d’adaptation au changement climatique, présenté en mars dernier, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, et Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ont lancé le 7 août 2025 une nouvelle édition de l’appel à projets en faveur de la filière graines et plants forestiers et agroforestiers. Les projets sont à déposer avant le 15 septembre 2025. 

annie genevard appel à projet ministère de l'agriculture
Publié le 15 aout à 15h42 par Elodie Retrouvey
France
Economie

Comment demander un prêt étudiant garanti par l’État ?

Le prêt étudiant garanti par l’État permet aux étudiants de financer leurs études sans avoir à fournir de caution personnelle ou de justificatif de revenus. Il s'agit d'un dispositif soutenu par l’État pour faciliter l’accès au crédit à la consommation dans le cadre de la vie étudiante. Voici ce qu’il faut savoir pour en bénéficier.

banque prêt étudiant remboursement
Publié le 10 aout à 11h20 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Au cœur d’un stage des cadets de la gendarmerie à Besançon
Infos Pratiques

Comfy, le salon de thé inspiré de la série Friends ouvre ce mardi à Besançon
Jeu-concours

Gagnez vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Sondage

 16.82
légère pluie
le 21/08 à 12h00
Vent
0.96 m/s
Pression
1010 hPa
Humidité
94 %
 