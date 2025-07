Sept départements placés en vigilance jaune aux orages en Bourgogne-Franche-Comté

Selon les prévisionnistes, le phénomène devrait se poursuivre jusqu’à minuit dans le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, la Côte d’Or et la Saône-et-Loire.

Pour le département de l’Yonne, la vigilance prendra fin vers 22h00.

"Dans la journée de dimanche, des orages et des précipitations de l’ordre de 10 à 20 mm et très localement 30 mm sont attendus. On note également des rafales sous orages entre 40 et 50 km/h, localement 60 km/h, ainsi du grésil et de la petite grêle possibles très localement", nous précise-t-on.