Solidarité, inclusion et partage… le Raid Handi-Forts revient dès vendredi pour une 17e édition à Besançon

Les 23, 24 et 25 mai 2025 à Besançon, la 17e édition du Raid Handi-forts réunira 30 équipes composées de personnes valides et en situation de handicap se préparent à relever un défi sportif et humain d’envergure. Parmi les participants issus de toute la région, figurent également des délégations de Neuchâtel, de Bourgogne-Franche-Comté et du Département du Doubs.

Organisé par la Ville de Besançon et le Centre Omnisports Pierre Croppet (COPC), l’événement "vise à favoriser la rencontre, la coopération et le dépassement de soi à travers une aventure sportive inclusive" rappelle la Ville de Besançon dans un communiqué.

Chaque équipe est constituée de deux participants en situation de handicap et de quatre participants valides. Les 60 participants en situation de handicap sont atteints de différents déficits : moteurs, cognitifs, mentaux, sensoriels, invisibles et psychiques.

Le programme complet

Vendredi 23 mai

Cette année, le Raid handi-forts des Jeunes aura lieu le vendredi 23 mai. Cette fois, ce sont 20 équipes issues de 18 établissements scolaires (collèges, lycées, CFA, Conseil Bisontin des Jeunes) qui relèveront un parcours de 12 km entre Châtillon-le-Duc et le COPC, en passant par École-Valentin, Chailluz et les Montboucons. Là aussi, chaque équipe est composée de deux jeunes en situation de handicap, de quatre jeunes valides et de deux accompagnants issus de l’établissement. À cela, s’ajouteront huit activités sportives, proposées par des clubs et associations du territoire, qui viendront ponctuer le parcours.

Samedi 24 mai

Départ à 9 heures depuis la commune de Grandfontaine, pour un parcours de 17 km jusqu’à l’UFR STAPS de Besançon. Le tracé traversera les communes de Franois, le bois de la Chaille et le site du COPC.

Dimanche 25 mai

Départ à 9h du complexe sportif Michel Vautrot de la Malcombe. Un parcours de 15 km traversant installations sportives et quartiers de la ville attend les participants. L’arrivée est prévue à partir de 15 heures sur l’Esplanade des Droits de l’Homme. Au cours du parcours, 18 activités sportives seront proposées par des clubs et associations partenaires.

Village du Raid handi-forts

Le Village d’animation sera ouvert au grand public le dimanche 25 mai de 11h à 18 h, sur l’Esplanade des Droits de l’Homme. Une trentaine de partenaires proposera des initiations sportives (tir à l’arc, escalade, basket et hand fauteuil, cécifoot, escrime, course d’orientation), ainsi que des actions de sensibilisation aux handicaps et aux gestes éco-responsables.

Le public pourra également assister à l’arrivée des équipes, participer à la flashmob, assister au concert, et profiter des stands de restauration et de la remise des prix.