Sports : Le GBDH lance sa saison à Cherbourg et une ambiance "coupe de France" pour le FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace ce vendredi 5 septembre 2025 sur la pelouse du Paris Atletico dans le cadre de la 5e journée de National tandis que le GBDH débutera sa saison en championnat en se rendant à Cherbourg pour le compte de la première journée de Proligue.

Paris 13 Atletico - FCSM, vendredi 5 septembre à 18h30

Avec trois victoires en 4 matchs, dont un 2 sur 2 à domicile, on peut dire que le FCSM a plutôt soigné son début de saison. Une application qui lui vaut d’ailleurs la première place provisoire du classement, Versailles, deuxième, n’ayant pas pu disputer son dernier match face à Villefranche pour cause de terrain inondé. Il n’empêche que ces victoires font du bien aux Sochaliens qui semblent montrer davantage de coeur à l’ouvrage sur le terrain que la saison passée.

Mais à Paris, les Sochaliens devront cette fois évoluer dans un contexte bien différent de l’ambiance chaude et cosy du stade Bonal comme l’a rappelé Vincent Hognon en conférence de presse d’avant match. Le coach envisage d’ailleurs cette rencontre comme "un match de coupe de France, avec un terrain difficile, étroit et au bord du périph'".

À la différence des Parisiens qui savent parfaitement exploiter leur stade "rudimentaire" et comptent actuellement deux victoires à domicile en deux rencontres, les Jaune & Bleu devront eux, composer au mieux. Raison pour laquelle le staff a opté pour deux entraînements sur terrain synthétique cette semaine, soit la même surface de jeu que celle du stade Pelé du Paris Atletico. Cela afin de "se mettre en condition" et permettre aux joueurs "de se préparer aux rebonds, aux appuis, à la manière de contrôler et de frapper la balle" a détaillé l’entraîneur.

Ce contexte particulier ne doit cependant pas altérer l’ambition sochalienne comme l’a rappelé Arthur Vitelli pour qui, ces premiers matchs ont permis de montrer "que l’on était une équipe solide" qui souhaite désormais "continuer peu importe l’adversaire ou le stade".

S’il s’attend à un "match difficile" contre "une équipe meilleure que l’année dernière et plus équilibrée", Vincent Hognon a toutefois insisté sur l’importance de devoir "prendre les choses en main pour ne pas avoir de regrets".

Cherbourg - GBDH, vendredi 5 septembre à 20h30

Au terme d’une saison quelque peu éprouvante et avec 7 victoires au compteur pour 2 nuls et 19 défaites, le GBDH a terminé la saison dernière à la 13e place du classement. Le coach Viennet a d’ailleurs pointé comme principale raison à cela, un manque d’investissement et d’envie lors des matchs à l’extérieur tout comme un manque de fondation. Des points sur lesquels le staff a donc insisté lors de la préparation estivale pour tenter d’y remédier.

Cette année, le club bisontin a fait le choix de miser sur la jeunesse en intégrant au groupe pro de très jeunes joueurs (Delerce, Merczel, Arizeux, Panier, Aveno Davin, Pantoli etc.). Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs effectué leur entrée en jeu lors du match de coupe de France face à Limoges.

Cette fois, face à Cherbourg le GBDH va devoir s’employer pour rivaliser avec ceux qui avaient cumulé 11 victoires et 4 nuls la saison dernière. Ce sera également l’occasion de voir si la préparation estivale a porté ses fruits et si les automatismes sont déjà en place au sein du groupe bisontin.