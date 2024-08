Territoire-de-Belfort: un foyer d'enfants placé sous administration provisoire

Le conseil départemental du Territoire-de-Belfort, chargé de la protection de l'enfance, a annoncé vendredi 30 août 2024 la mise sous administration provisoire d'un foyer d'accueil d'enfants en difficultés à la suite de "l'insuffisance de dialogue" avec l'établissement et de "nombreux signalements".

Le parquet de Belfort a confirmé à l'AFP l'ouverture en août d'enquêtes pour "harcèlement moral" et "travail dissimulé", après le dépôt de "plusieurs plaintes" de salariés à l'encontre de la directrice de l'établissement. "Une inspection conjointe de l'État et du conseil départemental va bientôt être menée", selon le parquet.

"Compte tenu de la gravité et la concordance des situations décrites" au sein de la Maison d'enfants à caractère social (MECS) Epona, située à Fontaine (Territoire-de-Belfort), le président du conseil départemental, Florian Bouquet, "a suspendu par arrêtés l'activité de la structure Epona et a désigné un administrateur provisoire à compter de ce lundi 2 septembre 2024, pour une durée de trois mois reconductible", a expliqué le conseil départemental dans un communiqué.

Des faits de fugues non signalés

"Cet administrateur provisoire accomplira au nom et pour le compte du département, les actes d'administration urgents et nécessaires pour permettre la continuité de l'accueil des enfants placés avec le souci d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des enfants accueillis", a précisé l'institution.

Marie-France Céfis, conseillère départementale chargée de la protection de l'enfance, a évoqué de "graves dysfonctionnements mettant en danger les enfants", tels que des faits de fugues non signalés.

Le foyer de l'association Epona, fondé en 2001, accueille des enfants en grande difficulté sociale et familiale. L'établissement dispose d'une capacité de 12 places en internat pour des enfants âgés de 12 à 18 ans et de trois places dans le cadre du dispositif de répit pour des adolescents âgés de 10 à 21 ans, selon le conseil départemental.

