Train : le conseil municipal de Montfaucon s’oppose formellement à la fermeture de la ligne des horlogers pour travaux

Par délibération unanime en date du 25 janvier 2024, le conseil municipal de Montfaucon a pris une motion protestant et s’opposant à la fermeture de la Ligne SNCF/TER dite ”des horlogers” pendant 8 mois. En raison de travaux sur cette ligne ferroviaire, SNCF interrompra la circulation des trains à partir du 8 mars 2024.

Le conseil municipal rappelle dans sa motion que ”dans un contexte de déplacements des habitants du premier plateau, en liaison directe avec Besançon, déplacements difficiles en raison de la particularité géographique et de l’état des infrastructure, la ligne ferroviaire dite des horloges est un atout indéniable.”

Suite à l’annonce de SNCF de la fermeture de la ligne des horlogers entre Besançon et Morteau pendant 8 mois à partir du 8 mars, annoncée lors d’une réunion publique le 27 janvier à Valdahon, ”réunion d’annonce de décisions unilatérales loin d’une réunion de concertation”, face à la difficulté de déplacements entre Besançon et les plateaux, cette ligne du quotidien, très fréquentée par les scolaires et les travailleurs dans leurs mouvements ”pendulaires” quotidiens, face à la nécessité de ne pas occulter les intentions des Plans climat des territoires concernés notamment celui de la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole, le conseil municipal de Montfaucon dénonce plusieurs points le menant à son opposition.

"Le report routier va venir encombrer la circulation bisontine"

Dans sa motion, il se dit ”conscient des besoins d’entretien et d’évolution de la ligne”, mais rappelle que cette ligne a été fermée pendant 6 mois en 2021 puis 6 semaines à l’été 2023. Il se dit étonnement de l’absence d’une organisation alternative du chantier, ”organisation permettant une coupe beaucoup plus courte, moins pénalisante sur l’aire de Grand Besançon Métropole”.

Le conseil municipal se dit également étonné que les exécutifs de la Région Bourgogne Franche-Comté et la communauté urbaine n’aient été ”plus pugnaces à obtenir le maintien d’un service plus organisé sectoriellement.”

Concernant les cars de substitution proposés pendant les travaux, pour le conseil municipal, le report routier ”va venir encombrer la circulation bisontine à l’heure où toute la politique de la ville, locale et nationale, essaie d’en limiter la place.”

En conclusion, le conseil municipal de Montfaucon, à l’unanimité, proteste et s’oppose à la fermeture pendant 8 mois de la ligne des horlogers à partir du 8 mars. Après débat, il a été décidé d’adresser cette motion à la SNCF ainsi qu’à la Région Bourgogne Franche-Comté et à la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole.