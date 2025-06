Tramway : des essais nocturnes à Besançon pour tester la nouvelle rame "Germaine Tillion"

À partir du lundi 30 juin 2025, les essais nocturnes de la première nouvelle rame Alstom débuteront sur les lignes T1 et T2 du réseau de tramway de Besançon, dans les deux sens de directions.

Baptisée "Germaine Tillion" et longue de 33 mètres, cette rame "circulera à vide et à faible vitesse, entre 23h30 et 4h30 du lundi au jeudi soir" prévient Grand Besançon Métropole (GBM) dans son communiqué. Ces essais techniques incluent des tests de freinage, de traction, de remorquage ainsi que la vérification du gabarit. Ils s’échelonneront jusqu’à la fin de l’été.

Cette phase d’expérimentation précède la mise en service commerciale, prévue cet automne, des nouvelles rames commandées par Grand Besançon Métropole et exploitées par Keolis.

À noter que "des adaptations de service sont à prévoir les soirs d’essais, du lundi au jeudi, à partir de 23h30" souligne GBM.