Tué pour voler sa cryptomonnaie : perpétuité requise contre Mickaël Calabrese pour l’assassinat de son amant

Une peine de 30 ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté de 15 ans, a en outre été requise à l'encontre de ses deux co-accusés, Benjamin Ardoin, 22 ans, et Dylan Hoguin, 26 ans, également poursuivis pour assassinat. Cinq ans de prison ont été requis contre le frère jumeau du principal accusé, Jonathan Calabrese, accusé de ne pas avoir dénoncé le crime.

"On ne sait pas, on ne saura jamais qui a porté les coups de couteau" à Simon Arthuis, 19 ans, dont le corps sans vie a été découvert le 18 août 2021, immergé dans l'étang de Plancher-Bas en Haute-Saône, a regretté l'avocat général Stéphane Clément lors de son réquisitoire.

Les trois accusés d'assassinat ont reconnu qu'il était "prévu" de tuer

l'étudiant en génie électronique pour lui voler ses bitcoins, mais tous se rejettent la responsabilité d'avoir porté les coups de couteau. Le jeune homme originaire de Tours avait été jeté encore agonisant dans l'eau.

3 individus co-auteurs du meurtre

Mais "tous sont co-auteurs, peu importe le degré d'implication", relève le magistrat. Ensemble ils ont discuté et programmé le projet criminel, réfléchi au mode opératoire, allant jusqu'à se répartir le butin à venir et ouvrir des comptes en ligne pour recueillir les fonds - finalement jamais détournés.

"Ils sont tous les trois présents lors de la strangulation de la victime,

les coups de couteau et sa mise à l'eau. Ils agissent de concert dans un but commun : tuer Simon Arthuis", a estimé l'avocat général. "Ils se sont acharnés sur lui, ils l'ont drogué, poignardé, noyé" avec "une

rage insatiable, en lui portant 46 coups de couteau", mais "aucun n'assume sa responsabilité quant à la mise à mort", regrette-t-il.

Un projet meurtrier "écœurant" et "punitif"

En revanche, "l'instigateur" est Mickaël Calabrese, qui était en couple

avec la victime, a souligné l'avocat de la famille du jeune homme, Jacques Sieklucki. "Le projet meurtrier prend naissance dans son esprit", ce qu'il a reconnu, ajoute le conseil.

Pour Me Sieklucki, l'homme de 36 ans est "le trait d'union entre deux

mobiles : un mobile crapuleux, écœurant, l'appât de la cryptomonnaie, et un mobile punitif, on punit Simon parce qu'il veut mettre un terme à une relation de couple toxique".

"Mickaël Calabrese n'a pas supporté que Simon reprenne cette liberté-là", assène-t-il, il a nourri "la volonté de le détruire, de le supprimer".

Le verdict de la cour d'assises de Haute-Saône est attendu vendredi.

