Alerte Témoin
JURA (39)
Faits Divers Société

Un camp scout dans le Jura ferme après deux graves accidents impliquant des enfants

Publié le 08/08/2025 - 10:40
Mis à jour le 08/08/2025 - 10:40

Les adolescents devaient effectuer une marche nocturne dans le Jura par une nuit sans lune : un camp scout a été fermé sur décision des autorités pour cause de "danger immédiat", après "deux accidents graves", a-t-on appris jeudi 7 août 2025 auprès des autorités.

© www.scouts-unitaires.org

Deux mineurs ont fait des chutes dans la nuit de dimanche à lundi dans le cadre de ce camp des Scouts unitaires de France au château d'Arlay, à une quinzaine de kilomètres au nord de Lons-le-Saunier. Ces chutes se sont produites lors d'une marche nocturne de 1,5 kilomètre, organisée "dans un environnement naturel accidenté (ruines du château fort, falaise, végétation dense, obstacle au sol) sans encadrement et conditions de sécurité suffisantes", précise l'arrêté du préfet du Jura, qui a ordonné mardi l'interruption du camp.

L'un des jeunes gens a fait une chute de 3 à 4 mètres sur le dos, nécessitant "une opération d'excavation spécialisée" de la part des pompiers, et l'autre une chute de 5 à 6 mètres sur la tête, selon l'arrêté. Les deux adolescents ont été hospitalisés mais ont pu quitter l'hôpital dans la journée de lundi, a indiqué à l'AFP Romain Dupuy, responsable du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, qui s'est rendu sur place après avoir été alerté par les pompiers.

24 heures pour fermer le camp

La colonie accueillait 28 jeunes, âgés de 12 à 15 ans, originaires de Mâcon et Meyzieu (Rhône), depuis le 26 juillet. Elle devait s'achever le 8 août. Les participants, encadrés par cinq jeunes adultes, dormaient dans des cabanes sur pilotis construites par eux-mêmes à 1,5 km du château, selon M. Dupuy.

Selon le texte de l'arrêté, les services de l'Etat ont aussi constaté un "épuisement physique des mineurs ayant effectué une randonnée de 20 à 30 km les jours précédents". L'arrêté évoque également "des dysfonctionnements relatifs à l'hygiène", des lieux de vie "en état avancé de saleté" ainsi que des "feux de veillée à même le sol" malgré le risque d'incendie estival. Les organisateurs ont eu 24 heures pour fermer le camp et les jeunes sont tous partis mercredi matin, a indiqué M. Dupuy.

Ce genre d'interruption d'un camp de vacances "est très rare" dans le département du Jura, a-t-il remarqué. Dans un communiqué, les Scouts unitaires de France, une organisation catholique conservatrice, ont dit soutenir "les autorités dans leur action et décision". "Si le jeu de nuit fait partie de l'aventure scoute, celle-ci se doit d'être vécue en toute sécurité et en préservant le rythme et la santé des jeunes", ont-ils ajouté.

"Les conditions décrites par les autorités feront l'objet d'une relecture des instances nationales du mouvement, avec la participation des responsables du camp", a assuré le mouvement.

(AFP)

Publié le 8 aout à 10h40 par Alexane
