Un deuxième tome pour la BD consacrée à l’explorateur jurassien Paul-Émile Victor

Le deuxième tome de la bande dessinée dédiée à la vie de Paul-Émile Victor Paul-Émile, explorateur emblématique du 20e siècle qui a grandi dans le Jura, est disponible dans les librairies depuis début juillet 2025. Ce second opus se concentrera sur sa vie de 1935 à 1939 et ses expériences groenlandaises.

Stéphane Niveau et Stéphane Dugast sortent le deuxième volet de la série de quatre tomes sur l’explorateur français jurassien Paul-Émile Victor.

Cette série de BD retrace la vie de "PEV", il était le fondateur et patron des expéditions polaires françaises pendant 29 ans. Le fils de fabricant de pipes en bois de bruyère et de stylos établi à Lons-le-Saunier, destiné sur le papier à prendre la suite de son père, a finalement pris une tout autre voix en partant notamment explorer le Groenland et l’antarctique.

Il était également connu pour être un excellent vulgarisateur scientifique. Dans ce second tome, Niveau et Dugast décalquent la longue traversée du Groenland par PEV et trois compagnons, plus de 800 km sur la calotte glaciaire en 40 jours.

Les deux écrivains sont des grands passionnés de montagne et d’exploration : le premier, Stéphane Niveau, est un guide naturaliste et conférencier polaire depuis vingt cinq ans. Avec Jean-Christophe Victor, fils de l'explorateur, il a co-fondé l'Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor et en a été le premier directeur scientifique et culturel. Le second, Stéphane Dugast, est le secrétaire général de la Société des explorateurs de France.