Un dîner de bienfaisance le 29 janvier "pour bâtir une vie ensemble" à Dijon

Ces colocations inclusives favorisent l’autonomie, la participation de chacun et contribuent à rompre l’isolement consécutif à un accident de la vie, en permettant aux personnes en situation de handicap de "vivre chez elles sans être seules".
Ce dîner de bienfaisance constituera un moment fort pour la communauté locale, mobilisant partenaires, bénévoles et amis de l’association. Les fonds collectés permettront de contribuer au financement de notre projet de développement dont l’ouverture est prévue pour 2027.
A propos de Simon de Cyrène :
- 27 maisons partagées ouvertes dans toute la France
- 180 habitants en situation de handicap accompagnés
- 250 salariés
- 13 associations locales affiliées à Simon de Cyrène
- Objectif 2030 : doubler le nombre de maisons partagées pour répondre à la demande croissante