Un dîner de bienfaisance le 29 janvier "pour bâtir une vie ensemble" à Dijon

Présente dans la métropole dijonnaise depuis 2017, l’association Simon de Cyrène Côte d’Or y a déjà ouvert deux maisons partagées, où 12 personnes en situation de handicap, et 10 salariés vivent ensemble dans un esprit d’entraide et de convivialité.

Ces colocations inclusives favorisent l’autonomie, la participation de chacun et contribuent à rompre l’isolement consécutif à un accident de la vie, en permettant aux personnes en situation de handicap de "vivre chez elles sans être seules".

Ce dîner de bienfaisance constituera un moment fort pour la communauté locale, mobilisant partenaires, bénévoles et amis de l’association. Les fonds collectés permettront de contribuer au financement de notre projet de développement dont l’ouverture est prévue pour 2027.

A propos de Simon de Cyrène :