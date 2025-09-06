Un homme grièvement blessé par balles dans un village près de Dijon

Un homme n'ayant aucun lien avec le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée est dans un état critique vendredi 5 septembre 2025, blessé par des tirs, la veille dans un bourg viticole au sud de Dijon, a annoncé le parquet.

Cet homme de 49 ans a été visé par des tirs vers 20h45 alors qu'il garait sa voiture à Marsannay la-Côte, un gros village tranquille en plein coeur des vignobles réputés de la Côte de Nuits, à indiqué la gendarmerie à l’AFP, confirmant une information révélée par le quotidien Le Bien Public.

Il a été "très gravement atteint" par les tirs et se trouvait toujours vendredi après-midi "dans un état critique", a détaillé dans un communiqué le procureur de Dijon, Olivier Caracotch. Il n'avait "aucun antécédent en lien avec les stupéfiants ou la criminalité organisée" et les motifs de cette tentative d'assassinat ne sont pas déterminés "pour l'heure", selon M. Caracotch.

Enquête ouverte pour tentative d'assassinat en bande organisée

"Le ou les auteurs semblent avoir agi depuis un véhicule automobile sombre", et un véhicule "pouvant correspondre" à celui de ses agresseurs a été découvert une demi-heure après les tirs, calciné et portant de fausses plaques d'immatriculation, a ajouté le magistrat.

Une enquête a été ouverte notamment pour "tentative d'"assassinat (...) en bande organisée", a-t-il précisé. Marsannay-la-Côte est limitrophe de Chenôve, une ville de la banlieue de Dijon dont certains quartiers sont affectés par des violences notamment liées au trafic de drogues.

