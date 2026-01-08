Jeudi 8 Janvier 2026
Franche-Comté
Faits Divers

Un homme interpellé après une série de vols de véhicules et un refus d’obtempérer entre Arbois et Besançon

Publié le 08/01/2026 - 15:01
Mis à jour le 08/01/2026 - 15:21

Un jeune homme de 20 ans a été interpellé par les forces de l’ordre à l’issue d’une enquête menée entre les communes d’Arbois et de Besançon, à la suite de plusieurs faits de vols et de délits routiers commis entre le 30 décembre 2025 et le 5 janvier 2026.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Les faits ont débuté lorsque des effectifs de la police nationale, en surveillance sur la voie publique, ont repéré un véhicule signalé volé. Un équipage de police-secours a été mobilisé afin de procéder à l’interpellation du conducteur. Au moment de l’intervention, celui-ci a effectué une brusque marche arrière, percutant le véhicule de police, avant d’être maîtrisé et interpellé. Aucun blessé n’est à déplorer.

Placée en garde à vue, la personne interpellée a reconnu l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, notamment le recel de vol, le refus d’obtempérer, la mise en danger de la vie d’autrui, le défaut de permis de conduire et le défaut de maîtrise ayant causé des dommages au préjudice de l’État.

Lors de son audition, le suspect a également fait des déclarations spontanées concernant d’autres infractions récemment commises dans le département. Ces éléments ont permis aux enquêteurs d’élucider deux autres vols de véhicules sur la commune d’Arbois ainsi qu’un vol par effraction dans un hôtel situé à Besançon.

À l’issue de l’enquête, le mis en cause a été déféré devant l’autorité judiciaire le 7 janvier 2026. Il a été placé en détention à la maison d’arrêt de Besançon dans l’attente de sa comparution immédiate, prévue le 9 janvier.

maison d'arrêt police prison recel de vol refus d'obtempérer vol de voiture

Publié le 8 janvier à 15h01 par Alexane
