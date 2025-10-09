Un nouveau centre dédié au tatouage et à la dermopigmentation ouvre à Besançon

Le 2 décembre 2025 marquera l’ouverture officielle du centre Artist’Ink & Esthet’Ink Mow Tattoo - Derm’Mow care, un lieu unique à Besançon où l’art du tatouage rencontre les soins esthétiques et paramédicaux.

Situé au 22 avenue Léon Blum à Besançon, ce nouveau centre a été imaginé et fondé par Laurine, tatoueuse passionnée et praticienne en dermopigmentation. Son ambition : réunir dans un même espace deux univers complémentaires, autour de la création artistique et du bien-être.

L’expression artistique sur la peau

La première entité, Mow Tattoo - Artist’Ink, se présente comme ”un atelier de création dédié au tatouage artistique sur-mesure, où chaque projet devient une véritable œuvre d’art”. Le salon propose des tatouages personnalisés, réalisés ”en totale liberté artistique ou à partir de conceptions sur demande”. L’approche met l’accent sur l’expression personnelle et la créativité, dans une atmosphère ouverte et inspirante.

En complément, le centre accueille également LolaRNails, ”spécialiste en prothésie ongulaire et coiffure”, afin d’offrir ”une expérience complète de beauté et de style dans une ambiance artistique et décontractée”.

La dermopigmentation au service du bien-être

Le second espace, Der’Mow care CARE - Esthet’Ink, est consacré aux soins esthétiques et paramédicaux. Il s’agit d’”un espace bien-être et paramédical dédié à la dermopigmentation esthétique et réparatrice”.

Les prestations proposées comprennent ”le maquillage permanent, la trichopigmentation, la reconstruction des aréoles mammaires et le camouflage de cicatrices”. L’espace, décrit comme ”zen et confidentiel”, place la reconstruction, le bien-être et la confiance en soi au cœur de sa démarche.

Infos pratiques :