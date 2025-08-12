Mardi 12 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Un nouvel appel à projets pour soutenir la filière graines et plants

Publié le 12/08/2025 - 11:19
Mis à jour le 12/08/2025 - 11:19

Dans le cadre de la planification écologique et du plan national d’adaptation au changement climatique, présenté en mars dernier, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, et Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ont lancé le 7 août 2025 une nouvelle édition de l’appel à projets en faveur de la filière graines et plants forestiers et agroforestiers. Les projets sont à déposer avant le 15 septembre 2025. 

© Pexels : Lana Kravchenko
© Cassandre B.
1/2 - © Pexels : Lana Kravchenko
2/2 - © Cassandre B.

Ce dispositif de soutien fait suite au succès du premier appel à projet lancé en 2024. Inscrit dans la feuille de route pour la forêt et le bois et dans le Pacte en faveur de la haie, l’appel à projets a pour objectif "d’améliorer les performances économiques et environnementales des entreprises de la filière graines et plants forestiers et agroforestiers" précise le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire,. 

Elle vise à soutenir la productivité des pépiniéristes et des entreprises de récolte ou de commercialisation de semences forestières et agroforestières. La disponibilité en graines et en plants est en effet "indispensable pour accompagner, d’une part, la dynamique de renouvellement et d’adaptation des forêts face au changement climatique, et d’autre part, les plantations de haies et d’arbres intra parcellaires" rappelle le ministère.

Ouvert jusqu’au 15 septembre 2025, l’appel à projets permettra, selon le ministère, "d’accompagner la montée en puissance et la modernisation de ces entreprises pour qu’elles puissent répondre en quantité et en qualité à la demande croissante de semences et de plants".

Les projets sont à adresser à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou, dans le cas de l’outre-mer, à la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, du ressort géographique dans lequel est situé l’établissement porteur du projet.

Bilan de l’édition 2024 de l’appel à projets

  • Le premier dispositif d’aide en faveur de la filières graines et plants, lancé en juillet 2024 par le ministère chargé des forêts, a permis de soutenir 50 projets lauréats pour un montant d’aides de 7,6 millions d’euros correspondant à un montant total d’investissement de 18,6 millions d’euros.
  • Parmi les 50 lauréats, 46 projets concernaient des pépinières, 3 projets concernaient des producteurs de semences et un projet était mixte. La majorité des lauréats (41 projets) exerçaient dans le domaine forestier.

Allez + loin

annie genevard appel à projet ministère de l'agriculture

Publié le 12 aout à 11h19 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Un nouvel appel à projets pour soutenir la filière graines et plants

Dans le cadre de la planification écologique et du plan national d’adaptation au changement climatique, présenté en mars dernier, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, et Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ont lancé le 7 août 2025 une nouvelle édition de l’appel à projets en faveur de la filière graines et plants forestiers et agroforestiers. Les projets sont à déposer avant le 15 septembre 2025. 

annie genevard appel à projet ministère de l'agriculture
Publié le 12 aout à 11h19 par Elodie Retrouvey
France
Economie

Comment demander un prêt étudiant garanti par l’État ?

Le prêt étudiant garanti par l’État permet aux étudiants de financer leurs études sans avoir à fournir de caution personnelle ou de justificatif de revenus. Il s'agit d'un dispositif soutenu par l’État pour faciliter l’accès au crédit à la consommation dans le cadre de la vie étudiante. Voici ce qu’il faut savoir pour en bénéficier.

banque prêt étudiant remboursement
Publié le 10 aout à 11h20 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

Le viager et la nue-propriété en plein essor en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que le marché immobilier traditionnel reste en difficulté, la Bourgogne-Franche-Comté se distingue par un dynamisme croissant dans le secteur du viager et de la nue-propriété. Ces formes alternatives de monétisation immobilière séduisent de plus en plus de retraités souhaitant vieillir chez eux tout en mobilisant leur patrimoine.

économie immobilier nue-propriété retraite viager
Publié le 6 aout à 16h15 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Loyers impayés : une procédure simplifiée pour la saisie sur salaire

Depuis le 1er juillet 2025, la saisie sur salaire pour loyers impayés a été simplifiée, permettant aux propriétaires de recourir directement à un commissaire de justice, sans passer par un juge. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice du 20 novembre 2023, visant à désengorger les tribunaux.

commissaire de justice loyers impayés saisie sur salaire
Publié le 6 aout à 08h30 par Salomé F. • Membre
Besançon
Economie Vie locale

Moins de touristes en juillet à Besançon : météo et pouvoir d’achats pointés du doigt…

Ce mardi 5 août 2025, le soleil brille de nouveau sur Besançon, ramenant avec lui les touristes, jusque-là peu présents depuis le début de l’été. Pour mieux comprendre la situation, nous avons interrogé plusieurs commerçants de la boucle sur leur ressenti, les tendances observées, et leurs prévisions pour les semaines à venir.

bateau chocolatiers glaciers location de bateaux tourisme vedettes de Besançon
Publié le 10 aout à 15h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Economie

L’enseigne Claire’s en redressement judiciaire : deux boutiques menacées à Besançon, neuf en Bourgogne Franche-Comté

Spécialisée dans les bijoux et accessoires à petits prix destinés aux adolescentes, l’enseigne Claire’s traverse actuellement une période difficile. La filiale française est placée en redressement judiciaire depuis le 28 juillet 2025, conséquence d’importantes difficultés financières, en partie dues à la montée en puissance de la concurrence asiatique, notamment des plateformes comme Shein ou Temu.

bijoux claire's commerce redressement judiciaire
Publié le 4 aout à 10h30 par Alexane
Besançon
Economie Transports

Départ en vacances : où acheter du carburant moins cher à Besançon en ce moment ?

Avant de partir en vacances et de faire le plein d’essence, trouver les stations-services proposant des carburants moins cher est un moyen de faire des économies. Voici le top 3 des stations du Grand Besançon où le sans-plomb 95, le sans-plomb 98 et le gazole sont moins chers.

carburant économie essence infos pratiques station-service vacances
Publié le 1 aout à 17h05 par Alexane
France
Economie Loisirs

Pour faire des économies, faut-il plutôt partir en juillet ou en août ?

Alors que les vacances estivales battent leur plein, les Français sont nombreux à rechercher les meilleures périodes pour voyager sans se ruiner. D’après une étude OpinionWay pour Liligo* publiée ce lundi 28 juillet, 61 % des Français ont prévu de partir en vacances cet été. Le comparateur de vols en ligne a révélé que "le choix de la semaine de départ peut faire économiser jusqu’à 72 % sur le prix moyen d’un billet d’avion". Décryptage des meilleures opportunités.

argent avion vacances
Publié le 1 aout à 14h00 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Canicule en Bourgogne Franche-Comté : 6 départements en alerte orange, 2 en vigilance jaune
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Le camping du No Logo festival vu du ciel...

Sondage

 29.18
ciel dégagé
le 12/08 à 12h00
Vent
2.35 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
60 %
 