Un nouvel appel à projets pour soutenir la filière graines et plants

Dans le cadre de la planification écologique et du plan national d’adaptation au changement climatique, présenté en mars dernier, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, et Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ont lancé le 7 août 2025 une nouvelle édition de l’appel à projets en faveur de la filière graines et plants forestiers et agroforestiers. Les projets sont à déposer avant le 15 septembre 2025.

Ce dispositif de soutien fait suite au succès du premier appel à projet lancé en 2024. Inscrit dans la feuille de route pour la forêt et le bois et dans le Pacte en faveur de la haie, l’appel à projets a pour objectif "d’améliorer les performances économiques et environnementales des entreprises de la filière graines et plants forestiers et agroforestiers" précise le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire,.

Elle vise à soutenir la productivité des pépiniéristes et des entreprises de récolte ou de commercialisation de semences forestières et agroforestières. La disponibilité en graines et en plants est en effet "indispensable pour accompagner, d’une part, la dynamique de renouvellement et d’adaptation des forêts face au changement climatique, et d’autre part, les plantations de haies et d’arbres intra parcellaires" rappelle le ministère.

Ouvert jusqu’au 15 septembre 2025, l’appel à projets permettra, selon le ministère, "d’accompagner la montée en puissance et la modernisation de ces entreprises pour qu’elles puissent répondre en quantité et en qualité à la demande croissante de semences et de plants".

Les projets sont à adresser à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou, dans le cas de l’outre-mer, à la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, du ressort géographique dans lequel est situé l’établissement porteur du projet.

Bilan de l’édition 2024 de l’appel à projets