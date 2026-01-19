Un petit coup de pouce pour le premier album de David Demange et Serge Kakudji...

Le contre-ténor Serge Kakudji et le guitariste David Demange lancent, lundi 19 janvier 2026, une campagne de financement participatif afin de soutenir la production de leur premier disque en duo, intitulé Mwezi Una Angara. Cette initiative vise à accompagner l’enregistrement et la fabrication de l’album, dont la sortie est prévue à l’automne 2026.

Intitulé Mwezi Una Angara, soit ”La lune brille” en swahili, ce premier album sera enregistré du 6 au 8 avril 2026 à la Saline royale d’Arc-et-Senans, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. La sortie du disque est programmée le 9 octobre 2026, suivie d’un concert de lancement le 10 octobre à la cathédrale de Belfort.

Le projet marque une nouvelle étape dans le parcours commun des deux musiciens, dont la collaboration est née à Belfort en 2022. Depuis, le duo s’est produit sur plusieurs scènes, notamment au Fimu de Belfort, à Rencontres et Racines, aux Escales en Musique et récemment à la chapelle de Ronchamp.

Un voyage musical à travers les siècles

Le programme du disque propose un répertoire couvrant plusieurs époques, du XVIe siècle à aujourd’hui. Il associe des œuvres de John Dowland, Monteverdi, Purcell et Haendel à des pièces pour guitare seule, ainsi qu’à des compositions originales de Serge Kakudji. Parmi elles figure ”Mwezi Una Angara”, pièce éponyme qui donne son titre à l’album.

À travers ce choix artistique, les deux interprètes défendent une approche du chant lyrique décrite comme ouverte et contemporaine, à la croisée de la tradition européenne et des racines africaines de Serge Kakudji.

Un enregistrement en conditions “live”

L’album sera enregistré en conditions ”live”, pendant trois jours, dans le studio de la Saline royale d’Arc-et-Senans. L’ingénierie sonore sera assurée par Clément Gariel, connu pour son travail auprès de grands ensembles et de solistes de musique classique.

Autoproduit par la Compagnie Likembé et les artistes, avec le soutien de partenaires régionaux, le projet repose en partie sur une campagne de financement participatif hébergée sur la plateforme HelloAsso. Celle-ci est ouverte du 19 janvier au 22 mars 2026.

L’objectif est de contribuer au financement des frais d’enregistrement, de fabrication des supports (CD et vinyle) et de communication. Les contributeurs se verront proposer différentes contreparties, parmi lesquelles des disques en avant-première, des invitations au concert de sortie, des rencontres avec les artistes ou encore une immersion lors d’une session d’enregistrement pour les soutiens les plus importants.

Deux artistes ancrés dans leur territoire

Figure du chant lyrique contemporain, Serge Kakudji se produit régulièrement sur des scènes internationales, à Avignon, Vienne, Madrid, Genève ou Paris. En parallèle, il développe des projets de création et de transmission à travers sa compagnie Likembé.

David Demange, guitariste classique, est également reconnu dans le paysage culturel de Bourgogne–Franche-Comté. Directeur de La Rodia à Besançon, fondateur et ancien directeur du Moloco, ainsi que cofondateur et coordinateur artistique du festival Musiques à Saint-Hipp, il poursuit en parallèle une activité artistique en musique de chambre.