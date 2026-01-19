Lundi 19 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Belfort
Culture

Un petit coup de pouce pour le premier album de David Demange et Serge Kakudji...

Publié le 19/01/2026 - 17:00
Mis à jour le 19/01/2026 - 09:51

Le contre-ténor Serge Kakudji et le guitariste David Demange lancent, lundi 19 janvier 2026, une campagne de financement participatif afin de soutenir la production de leur premier disque en duo, intitulé Mwezi Una Angara. Cette initiative vise à accompagner l’enregistrement et la fabrication de l’album, dont la sortie est prévue à l’automne 2026.

Serge Kakudji et David Demange. © Nathan Fabry
Serge Kakudji et David Demange. © Nathan Fabry

Intitulé Mwezi Una Angara, soit ”La lune brille” en swahili, ce premier album sera enregistré du 6 au 8 avril 2026 à la Saline royale d’Arc-et-Senans, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. La sortie du disque est programmée le 9 octobre 2026, suivie d’un concert de lancement le 10 octobre à la cathédrale de Belfort.

Le projet marque une nouvelle étape dans le parcours commun des deux musiciens, dont la collaboration est née à Belfort en 2022. Depuis, le duo s’est produit sur plusieurs scènes, notamment au Fimu de Belfort, à Rencontres et Racines, aux Escales en Musique et récemment à la chapelle de Ronchamp.

Un voyage musical à travers les siècles

Le programme du disque propose un répertoire couvrant plusieurs époques, du XVIe siècle à aujourd’hui. Il associe des œuvres de John Dowland, Monteverdi, Purcell et Haendel à des pièces pour guitare seule, ainsi qu’à des compositions originales de Serge Kakudji. Parmi elles figure ”Mwezi Una Angara”, pièce éponyme qui donne son titre à l’album.

À travers ce choix artistique, les deux interprètes défendent une approche du chant lyrique décrite comme ouverte et contemporaine, à la croisée de la tradition européenne et des racines africaines de Serge Kakudji.

Un enregistrement en conditions “live”

L’album sera enregistré en conditions ”live”, pendant trois jours, dans le studio de la Saline royale d’Arc-et-Senans. L’ingénierie sonore sera assurée par Clément Gariel, connu pour son travail auprès de grands ensembles et de solistes de musique classique.

Autoproduit par la Compagnie Likembé et les artistes, avec le soutien de partenaires régionaux, le projet repose en partie sur une campagne de financement participatif hébergée sur la plateforme HelloAsso. Celle-ci est ouverte du 19 janvier au 22 mars 2026.

L’objectif est de contribuer au financement des frais d’enregistrement, de fabrication des supports (CD et vinyle) et de communication. Les contributeurs se verront proposer différentes contreparties, parmi lesquelles des disques en avant-première, des invitations au concert de sortie, des rencontres avec les artistes ou encore une immersion lors d’une session d’enregistrement pour les soutiens les plus importants.

Deux artistes ancrés dans leur territoire

Figure du chant lyrique contemporain, Serge Kakudji se produit régulièrement sur des scènes internationales, à Avignon, Vienne, Madrid, Genève ou Paris. En parallèle, il développe des projets de création et de transmission à travers sa compagnie Likembé.

David Demange, guitariste classique, est également reconnu dans le paysage culturel de Bourgogne–Franche-Comté. Directeur de La Rodia à Besançon, fondateur et ancien directeur du Moloco, ainsi que cofondateur et coordinateur artistique du festival Musiques à Saint-Hipp, il poursuit en parallèle une activité artistique en musique de chambre.

Allez + loin

david demange financement participatif musique saline royale serge kakudji

Publié le 19 janvier à 17h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Belfort
Culture

Un petit coup de pouce pour le premier album de David Demange et Serge Kakudji…

Le contre-ténor Serge Kakudji et le guitariste David Demange lancent, lundi 19 janvier 2026, une campagne de financement participatif afin de soutenir la production de leur premier disque en duo, intitulé Mwezi Una Angara. Cette initiative vise à accompagner l’enregistrement et la fabrication de l’album, dont la sortie est prévue à l’automne 2026.

david demange financement participatif musique saline royale serge kakudji
Publié le 19 janvier à 17h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture

Une jeune auteure franc-comtoise transforme son vécu et ses blessures en livre

Originaire de Vaire, dans le Doubs, Célia Ardiet publiera prochainement en auto-édition La face cachée de la vérité, un ouvrage de témoignage consacré aux blessures invisibles, aux violences, aux silences et aux combats intérieurs que traversent de nombreux jeunes. À travers un récit écrit pendant plusieurs années, l’auteure met en mots des expériences marquées par la peur, la trahison et l’angoisse, mais aussi par la reconstruction et l’espoir, avec l’objectif de sensibiliser et de soutenir celles et ceux qui pourraient s’y reconnaître.

adolescence étudiante jeunesse livre psychologie violences
Publié le 18 janvier à 17h36 par Alexane
Besançon
Culture

“Quand les anges s’enmêlent… c’est le bordel !”, la pièce de théâtre d’une ex-entrepreneure de 57 ans à Besançon

À Besançon, la compagnie théâtrale fait son entrée sur la scène culturelle avec un projet à la fois personnel et professionnel. Fondée en avril 2024 par Delphine Doillon, ancienne entrepreneure devenue autrice-interprète, MD Prod porte une vision du théâtre qui entend ”divertir et faire réfléchir, faire rire et faire grandir.” À travers sa nouvelle création, la comédie Quand les anges s’enmêlent... c’est le bordel !, la fondatrice met en jeu un parcours de vie marqué par le choix et la reconversion. La grande première est annoncée le 21 février 2026 à Besançon...

comédie delphine doillon humour petit kursaal reconversion spectacle théâtre
Publié le 16 janvier à 08h00 par Alexane
Besançon
Culture

Besançon d’Antan. Archives, cartes postales d’époque, anecdotes : un livre pour plonger en 1900…

À travers les 114 pages de l’ouvrage, le lecteur pourra scruter la ville de Besançon à travers des cartes postales d’époque, des archives municipales et départementales ainsi que des pièces de collections privées. Besançon d’Antan est disponible en librairie depuis le mois de septembre 2025…

Besançon Besançon d'Antan histoire livre
Publié le 15 janvier à 17h34 par Hélène L.
Besançon
Culture

Les 2 Scènes : les temps forts de la programmation de début 2026

Avec la parution de son livret janvier-mars 2026, Les 2 Scènes dévoilent une programmation qui mêle théâtre, musique, cirque et rencontres publiques. Performances scéniques, créations contemporaines et temps d’échange avec les équipes artistiques rythment ce début d’année, affirmant la volonté des 2 Scènes de proposer une offre culturelle plurielle et accessible au plus grand nombre.

cinéma les 2 scènes spectacle théâtre théâtre ledoux visite
Publié le 11 janvier à 10h45 par Alexane
Besançon
Culture

Festival Drôlement Bien : les ”Magic Party” investiront la place Granvelle à Besançon…

À l’occasion de l’édition 2026 du festival Drôlement Bien, la place Granvelle deviendra le centre des soirées festives avec l’installation du Magic Mirror. Le festival annonce une série de rendez-vous nocturnes intitulés ”Magic Party”, organisés chaque soir à partir de 21h après les spectacles.

festival drolement bien fete magic mirror musique
Publié le 10 janvier à 11h00 par Alexane

Les ateliers du mercredi au SYBERT ? Des minijeux pour enfants

Logement neuf : un marché national en repli, des signaux de résilience à Besançon
Offre d'emploi

Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Portes ouvertes de SUPMICROTECH, l’école de l’industrie du futur, le 24 janvier 2026
Offre d'emploi
publi info 4

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles...
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez des entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 3.04
nuageux
le 19/01 à 18h00
Vent
0.92 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
97 %
 