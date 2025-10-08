Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…

Aux Absinthiades, on découvre l’absinthe, ou plutôt les absinthes sous toutes ses formes : en boisson bien sûr, mais aussi en pâtisserie et même en tatouage, comme vous pouvez le constater en regardant notre vidéo ci-après.
Cette journée a également été pour le moins studieuse puisque notre journaliste Alexane a participé au jury populaire, soit le jury ”le plus important” des trois prévus dans le week-end, selon Philippe Chapon, président des Amis du musée. Pourquoi ? ”Parce que c’est vous les consommateurs, c’est vous qui achetez les produits dans les magasins”, nous répond-il.
Suivez-nous !
CONCOURS • Les 23e Absinthiades se sont déroulées du 3 au 5 octobre 2025 à Pontarlier. Pendant cet évènement devenu incontournable pour les amatrices et amateurs d’absinthe et de son univers, trois jurys se sont réunis pour élire les meilleures absinthes.
23e Absinthiades de Pontarlier : quelle est la meilleure absinthe élue cette année ?
CONCOURS • Les 23e Absinthiades se sont déroulées du 3 au 5 octobre 2025 à Pontarlier. Pendant cet évènement devenu incontournable pour les amatrices et amateurs d’absinthe et de son univers, trois jurys se sont réunis pour élire les meilleures absinthes.