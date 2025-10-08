Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…

VIDÉO • La 23 édition des Absinthiades de Pontarlier se sont tenues du 4 au 5 octobre 2025. Avec le vidéaste Bertrand Vinsu, on y a passé toute la journée de samedi pour rencontrer des amateurs, des professionnels, des amoureux d’absinthe, ce spiritueux qui a défrayé la chronique jusqu’il y a quelques années encore.

Aux Absinthiades, on découvre l’absinthe, ou plutôt les absinthes sous toutes ses formes : en boisson bien sûr, mais aussi en pâtisserie et même en tatouage, comme vous pouvez le constater en regardant notre vidéo ci-après.

Cette journée a également été pour le moins studieuse puisque notre journaliste Alexane a participé au jury populaire, soit le jury ”le plus important” des trois prévus dans le week-end, selon Philippe Chapon, président des Amis du musée. Pourquoi ? ”Parce que c’est vous les consommateurs, c’est vous qui achetez les produits dans les magasins”, nous répond-il.

