Mercredi 8 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Pontarlier
Culture Société

Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…

Publié le 08/10/2025 - 12:00
Mis à jour le 08/10/2025 - 09:35

VIDÉO • La 23 édition des Absinthiades de Pontarlier se sont tenues du 4 au 5 octobre 2025. Avec le vidéaste Bertrand Vinsu, on y a passé toute la journée de samedi pour rencontrer des amateurs, des professionnels, des amoureux d’absinthe, ce spiritueux qui a défrayé la chronique jusqu’il y a quelques années encore.

Bertrand Vinsu et Alexane Alfaro aux Absinthiades de Pontarlier le 4 octobre 2025. © Selfie
Bertrand Vinsu et Alexane Alfaro aux Absinthiades de Pontarlier le 4 octobre 2025. © Selfie

Aux Absinthiades, on découvre l’absinthe, ou plutôt les absinthes sous toutes ses formes : en boisson bien sûr, mais aussi en pâtisserie et même en tatouage, comme vous pouvez le constater en regardant notre vidéo ci-après.

Cette journée a également été pour le moins studieuse puisque notre journaliste Alexane a participé au jury populaire, soit le jury ”le plus important” des trois prévus dans le week-end, selon Philippe Chapon, président des Amis du musée. Pourquoi ? ”Parce que c’est vous les consommateurs, c’est vous qui achetez les produits dans les magasins”, nous répond-il.

Suivez-nous !

23e Absinthiades de Pontarlier : quelle est la meilleure absinthe élue cette année ?

CONCOURS • Les 23e Absinthiades se sont déroulées du 3 au 5 octobre 2025 à Pontarlier. Pendant cet évènement devenu incontournable pour les amatrices et amateurs d’absinthe et de son univers, trois jurys se sont réunis pour élire les meilleures absinthes.

Publié le 8 octobre à 12h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Pontarlier
Culture Société

Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…

VIDÉO • La 23 édition des Absinthiades de Pontarlier se sont tenues du 4 au 5 octobre 2025. Avec le vidéaste Bertrand Vinsu, on y a passé toute la journée de samedi pour rencontrer des amateurs, des professionnels, des amoureux d’absinthe, ce spiritueux qui a défrayé la chronique jusqu’il y a quelques années encore.

Publié le 8 octobre à 12h00 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Culture

Lancement du Grand 8 à Pelousey : une nouvelle saison dédiée au spectacle vivant

Le samedi 11 octobre, la commune de Pelousey accueillera le lancement du Grand 8, une série de rendez-vous culturels organisés par Côté Cour, avec le soutien de Grand Besançon Métropole. L’événement marquera le début de huit mois consacrés au spectacle vivant, destinés à tous les publics, petits et grands.

côté cour grand 8 spectacle
Publié le 7 octobre à 16h13 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Santé

Octobre rose : 6 idées de lectures sur le cancer du sein

En ce mois d’octobre 2025 et comme tous les ans, la campagne Octobre Rose rappelle l’importance du dépistage organisé du cancer du sein, premier cancer chez la femme. Dans le cadre de cette campagne, nous vous avons sélectionnés six idées de lectures qui abordent la question du cancer du sein. 

cancer du sein dépistage lecture livres octobre rose
Publié le 7 octobre à 15h26 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Marie-Alice Ottmann prépare un nouvel album

Marie-Alice lance un appel pour la réalisation de son prochain album Parfum d'Hiver. Parfum d'Hiver, c'est une aventure dans l'écriture et la composition. Marie-Alice autrice-compositrice-interprète a eu envie de se dévoiler un peu plus en jouant avec les mots et la poésie pour soigner l'âme et le corps.

artiste chanson musique
Publié le 7 octobre à 09h26 par Marie-Alice ottmann • Membre
Besançon
Culture Economie

Le Tandem change d’équipe à Besançon : une nouvelle ère pour le bistrot culturel et des adieux le 12 octobre

Après dix années d’existence placées sous le signe de la convivialité, Le Tandem à Besançon s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Le célèbre bistrot-boudoir bisontin du quai Vauban change d’équipe et de direction, tout en promettant de conserver l’esprit qui a fait son succès.

bar bistrot le tandem
Publié le 7 octobre à 09h07 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Culture

Journées nationales de l’architecture 2025 : le programme en Bourgogne-Franche-Comté

Les Journées nationales de l'architecture se tiendront du 16 au 19 octobre 2025 sur l'ensemble du territoire. Cet événement, organisé par le ministère de la Culture, explore pour cette 10e édition le thème : "Architectures du quotidien". À cette occasion, une cinquantaine d’événements sont prévus en Bourgogne-Franche-Comté. On fait le point sur le programmation. 

architecture maison de l'architecture
Publié le 5 octobre à 17h33 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Livres

La critique littéraire de Thierry : Espionnage et terrorisme en Afghanistan

Critique littéraire • Afghanistan, 2021. Les Américains partent. Les talibans attendent leur heure. Dans ce chaos annoncé, une terroriste française, la "Veuve Blanche", signe ses crimes. Pour l'arrêter, Paris envoie un fantôme : Edgar Scan, un agent clandestin. Une mission de nettoyage sur une terre de fractures.

Cedric Bannel livre polar thriller
Publié le 5 octobre à 12h00 par Thierry Brenet
Besançon
Culture

Des idées d’activités à faire à la Citadelle pendant les vacances de la Toussaint

Que faire pendant les vacances de la Toussaint qui auront lieu cette année du 18 octobre au 2 novembre 2025 ? La Citadelle de Besançon et ses musées proposent un programme ludique varié entre ateliers, visites, expositions, projections de films, jeux et bien d’autres.

Citadelle de Besançon programmation toussaint vacances de la toussaint
Publié le 5 octobre à 08h28 par Elodie Retrouvey
JURA (39)
Culture Société

“France, un album de famille” : Yann Arthus-Bertrand est passé par le Jura et l’Yonne pour prendre quelques clichés…

Yann Arthus-Bertrand a publié le 1er octobre 2025 France, un album de famille aux éditions Actes Sud, un ouvrage rassemblant plus de 900 photographies de Français et de personnes vivant en France. Parmi ces images, certaines ont été réalisées en Bourgogne-Franche-Comté, où le photographe a notamment installé son studio.

livre photographie yann artus-bertrand
Publié le 4 octobre à 10h03 par Alexane

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

L’enseigne "Au Bureau" arrive à Dole
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

Sondage

 16.54
nuageux
le 08/10 à 12h00
Vent
1.05 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
75 %
 