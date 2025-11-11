Mardi 11 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Vie locale
La recette du week-end

Idée recette : la traditionnelle boîte chaude...

Publié le 11/11/2025 - 12:00
Mis à jour le 07/11/2025 - 15:58

Pour ce 11 novembre 2025, nous avons choisi de vous proposer la recette d’un grand classique franc-comtois (vu que le Mont d’Or est commercialisé depuis plus de six jours). La recette est authentique, sans chichi mais c’est tellement bon !

© DR mont-dor.com © DR mont-dor.com
©
1/2 - © DR mont-dor.com © DR mont-dor.com
2/2 - ©

Ingrédients pour 4 personnes

  • 1 Mont d'Or de 500 g
  • 1 véritable saucisse de Morteau
  • 1 saucisse de Morteau au cumin
  • 1 saucisse de Morteau au chou
  • 4 tranches de jambon cru du Haut-Doubs
  • 12 pommes de terre
  •  5 cl de vin blanc "Savagnin" du Jura

Préparer les ingrédients

Prendre les douze pommes de terre, bien les laver et les faire cuire avec la peau dans de l'eau. Les préchauffer quelques minutes au four à 220°C pour rendre la peau croustillante. Faire cuire les trois saucisses dans de l'eau froide. Compter 25 min de cuisson à partir du moment où l'eau commence à frémir.

Cuire le Mont d'Or

Mettre le couvercle du Mont d'Or sous la boîte. Creuser le milieu du Mont d'Or à l'aide d'une cuillère et verser les 5 cl de vin blanc. Disposer la boîte dans le four déjà préchauffé à 220°C avec la cuisson des pommes de terre. Laisser le Mont d'Or pendant 25 min (voire plus pour obtenir une croûte bien dorée

Servir chaud

Dresser le jambon sur un plat. Découper les trois saucisses et les pommes de terre sur un plat chaud. Sortir la boîte de Mont d'Or du four au dernier moment. Servir le Mont d'Or chaud à la cuillère sur la charcuterie et les pommes de terre. Idéal pour une soirée en famille ou entre amis !

Régalez-vous !

  • (recette du site du vacherin du Haut Doubs Mont d'Or)

cuisine mont d'or recette

Publié le 11 novembre à 12h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Vie locale

Besançon
Vie locale
Publi-Infos

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

PUBLI-INFO • Deux ans après la reprise de l’hypermarché de la galerie Chateaufarine, découvrez notre Intermarché totalement repensé, à la découverte d’un marché frais valorisant nos fabrications, nos produits locaux et nos partenariats régionaux.

boucherie c'est nouveau ! centre commercial chateaufarine chateaufarine intermarché pâtisserie traiteur
Publié le 10 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Sport Vie locale

Besançon : bientôt un vélodrome à Témis ?

À la veille du conseil communautaire, Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole (GBM) et Gilles Ory, vice-président en charge des Sports et des Équipements sportifs, ont présenté ce mercredi 5 novembre, les conclusions de l’étude de faisabilité d’un nouvel équipement sportif multisports, intégrant un vélodrome couvert dans la zac de Témis à Besançon, menée par le bureau d’études Corps d'Etats Techniques (CET).

anne vignot bmx cyclisme gilles ory vélodrome vtt
Publié le 5 novembre à 18h20 par Alexane
Besançon
Sport Vie locale

Besançon de nouveau labellisée “Ville Active & Sportive”

Pour la deuxième fois consécutive, Besançon obtient le label “Ville Active & Sportive” au niveau 4 lauriers, la plus haute distinction du Conseil national des Villes actives et sportives (CNVAS), sous le haut patronage du ministère des Sports et avec le soutien de l’Agence nationale du Sport.

association sportive distinction grandes heures nature récompense sport
Publié le 5 novembre à 09h00 par Alexane
Besançon
Société Vie locale

“Le vivre-ensemble et le bal des caricatures”, un habitant de Battant inquiet face à la montée des crispations

TRIBUNE • Dans une tribune de ce mardi 28 octobre, un riverain de la rue Battant à Besançon, Sylvain, exprime son inquiétude face à la montée des crispations dans son quartier et dans le centre-ville, notamment sur fond de débats autour d’un nouveau projet pour le foyer d’accueil de jour Boutique Jeanne Antide de la rue Champrond, de bruits nocturnes et d’ivresses sur la voie publique, mais aussi des banderoles contradictoires place de la Révolution. Dénonçant les ”caricatures" et les ”replis” qui animent les discussions locales et les réseaux sociaux, il invite les habitants à renouer le dialogue plutôt que de céder à la polarisation.

bar battant boutique jeanne antide citoyen ivresse place de la révolution tribune vivre ensemble
Publié le 28 octobre à 17h00 par Macommune.info

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

Macaron bicolore Griottines de Fougerolles® et ganache au thé matcha de "Kagoshima"
Offre d'emploi

La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

Idée recette : la traditionnelle boîte chaude...

Sondage

 14.88
couvert
le 11/11 à 12h00
Vent
0.45 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
75 %
 